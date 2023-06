A Morozzo la 'Notte bianca in natura'

Torna il 18 giugno la “Notte Bianca in Natura”, una festa serale nell’abitato di Morozzo durante la quale verrà spenta l’illuminazione pubblica nella zona interessata dall'evento e le iniziative si svolgeranno con la sola illuminazione di candele.



A partire dalle 20 di domenica 18 giugno, infatti, verranno spente le luci artificiali e verranno accese quelle naturali delle candele e partirà così la notte magica di Morozzo. La serata, fortemente voluta dal Comune di Morozzo, è organizzata dall’associazione Amici dell’Oasi di Crava Morozzo in stretta collaborazione con le realtà locali: la Lipu della Riserva naturale Crava Morozzo, la Pro Loco, la fondazione Opera Pia Peyrone, l’Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, la biblioteca Bruno Bramardo, la Filarmonica morozzese, il gruppo volontari di Morozzo ed altri ancora. Si ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo per il sostegno all’iniziativa.



Una serata di festa ed emozioni, ma con un grande obiettivo: riappropriarsi della notte, prendere coscienza di un problema che ci coinvolge tutti, l'inquinamento luminoso.La natura vive di cicli: luce e buio, le stagioni, le migrazioni, il silenzio e il suono ecc. Le nostre città, i nostri paesi sono ormai illuminati a giorno per tutta la notte. L’inquinamento luminoso è ancora poco considerato, ma crea uno stravolgimento dei cicli. Gli ecosistemi naturali, essendo privi di qualsiasi forma di illuminazione artificiale, sono delle vere e proprie "isole di buio", dei luoghi ideali quindi dove è possibile riscoprire l'integrità del cielo stellato e dedicarsi all'osservazione di stelle, nebulose e galassie senza alcuna forma di disturbo.



L’evento sarà un connubio di approfondimento/divulgazione naturalistica e proposte emozionali, in cui poter assaporare la natura e l’ambiente circostante sotto una nuova prospettiva. L’atmosfera suggestiva farà da cornice ad una serie di proposte culturali, di spettacolo e di approfondimento.

Durante tutta la serata Street Food a cura della Pro Loco.



Questo il programma della serata:

- Letture animate e laboratori creativi a cura del Ludobus “Giocamico” della Cooperativa Proposta 80

Ore 20: “Il drago che non amava il fuoco” - a seguire laboratorio creativo “Dragoberto”

Ore 21: “Il bruco Misuratutto” - a seguire laboratorio creativo “Il bruco”

Ore 22: “Baffo ha paura del buio” - a seguire laboratorio creativo “L’acchiappasogni”

Ore 23: “Coraggio coniglietto” - a seguire laboratorio creativo “Il biscotto del coraggio”

-“Poesie di fuoco gitane” - spettacolo di danza, manipolazione del fuoco e poesia a cura di Valentina Sparvieri, la Poetessa di Fuoco, ore 21, 30 e ore 23,00

- Esibizione del coro di voci bianche della Scuola di musica Luigi Vizio dirette da Alessia Martinengo, ore 20,15 - ore 21,15 - ore 22,15

- Concerto di pianoforte della Prof.ssa Cina Silvia e alcuni suoi allievi - Esecuzione di brani di varie epoche e stili, ore 20,30 e ore 21,30

- Concerto di arpa di Valentina Meinero e Ensemble di arpe Futura - Esecuzione di musiche per ensemble di Valentina Meinero tratte dal libro “La leggenda di Mondolino”. Alcuni brani saranno accompagnati da violini, Ore 21 e ore 22

- “Le masche sono fra noi...” Letture di storie di masche a cura di Maresa Cavallo accompagnate da musica Folk e Occitana con Rosmaa alla ghironda, Marcel alla fisarmonica e Enzo al cajon, dalle ore 20

- “Questa notte è ancora nostra” Letture di poesie sulla notte a cura di Manuela Caula. Musica a cura di Ivano Delpozzo, sax e clarinetto, dalle ore 20

- Liberazione di rapaci notturni a cura del Centro di Recupero Animali Selvatici Lipu di Asti

- Visite guidate al piccolo capolavoro d’arte “Santuario della Madonna del Brichetto - ciclo di affreschi (1491)” a cura del Gruppo di Morozzo dei Volontari per l’Arte, orario continuato dalle ore 20 alle ore 23,30

- “Il cielo e le sue meraviglie”: osservazioni guidate al telescopio a cura di Sideralis Officina delle Stelle, a partire dalle ore 22,30

- Truccabimbi

- Lupi, pipistrelli, civetti, allocchi & co. Curiosità ed immagini della fauna notturna.

A cura dell’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Marittime

- Mostre a cura dell’associazione Amici dell’Oasi di Crava Morozzo Odv