Inaugurato a Santo Stefano Belbo il nuovo parco diffuso ispirato a Cesare Pavese

È stato inaugurato, a Santo Stefano Belbo, un nuovo spazio dedicato alle famiglie: il parco diffuso ispirato a Cesare Pavese. L'evento si è svolto alla presenza del Sindaco Laura Capra, del Vicesindaco Giuseppe Scavino, del Consigliere delegato alla Scuola Valentina Robba e del Direttore della Fondazione Cesare Pavese, Pierluigi Vaccaneo.

Si tratta di un parco che arricchisce l'area lungo il Belbo, in prossimità dell'Istituto Comprensivo Cesare Pavese, dove precedentemente sono stati installati una scacchiera gigante e delle panchine colorate. Il progetto è stato realizzato con il contributo del Bando promosso dalla Regione Piemonte dal titolo "Giochiamo all'aria aperta" e con il cofinanziamento del Comune. Il Bando della Regione Piemonte è stato indetto nel 2021 con l'obiettivo di promuovere occasioni di svago, crescita e rafforzamento, incoraggiando l'utilizzo di nuovi parchi diffusi in cui praticare attività ludiche e motorie, riscoprendo i giochi di una volta.

Nell'ideazione del concept è stato coinvolto l'Istituto Comprensivo Cesare Pavese, che ha creato una commissione composta dal professor Pasquale Marotta, le professoresse Elena Capetta ed Elisabetta Ciriotti e gli studenti dell'Istituto. La scelta è ricaduta sul famoso Gioco dell'Oca, con un’impronta pavesiana. Le 63 caselle giganti sono state decorate con le immagini tratte dal diario scolastico 2022/2023 dell'Istituto, tutte ispirate ai luoghi pavesiani e a Cesare Pavese. Inoltre, lungo il muro perimetrale della scuola, sono stati affissi dei tabelloni riportanti le regole del gioco per rendere l'attività ancora più accessibile. A completare l'opera è stata realizzata una cassetta in legno contenente i dadi giganti per poter giocare. Il parco è accessibile a tutti, in qualsiasi ora del giorno, per intrattenere i più piccoli con momenti di gioco all'aria aperta.

“Con questa inaugurazione si aggiunge un nuovo pezzo al puzzle in continuo divenire che sottolinea l'importanza che la nostra Amministrazione comunale riserva al benessere delle famiglie e dei loro bambini – commenta il Sindaco –. Santo Stefano Belbo è alla costante ricerca della valorizzazione territoriale, rafforzando la propria identità, elementi che si traducono in iniziative rivolte innanzitutto alla comunità santostefanese, con uno sguardo aperto anche al turismo”.