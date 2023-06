Giovedì a Garessio l'ultimo saluto a don Aldo Mattei

Saranno celebrati giovedì 15 giugno i funerali di don Aldo Mattei, storico parroco della Val Tanaro, scomparso improvvisamente all'età di 72 anni.

Nato a Viola nel 1950, era stato ordinato sacerdote il 22 giugno 1975. Aveva prestato servizio in diversi comuni della Valle Tanaro, ma negli ultimi anni era parroco a Garessio per le parrocchie del Borgo (Maria Vergine Assunta), del Poggiolo (Sant'Antonio da Padova), Ponte (Santa Caterina), Trappa (San Bartolomeo) e amministratore parrocchiale di Mursecco, Priola e Casario, oltre a celebrare, insieme a padre Alessio e padre Michele, la Santa Messa per gli ospiti dell'Opera Pia Garelli.

A ricordalo con affetto i fratelli Dario e Silvano, le sorelle Iolanda e Maria, con nipoti e pronipoti, insieme al vescovo di Mondovì, al presbiterio, ai diaconi, parenti ed amici.

I funerali si svolgeranno giovedì alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina a Garessio dove, questa sera alle 20.30, sarà recitato il santo rosario.