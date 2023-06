A Cervasca torna la festa di San Giovanni: mercatini e il grande falò in un weekend di musica e intrattenimento

Grande attesa a Cervasca per il ritorno delle celebrazioni di San Giovanni: l’evento –si terrà dal 23 al 25 giugno, con grande spazio – per la terza edizione - ai mercatini dedicati alla creatività, all’artigianato e ai prodotti del territorio. Nella serata di venerdì, il grande ritorno del falò presso l’anfiteatro.



Di seguito il programma:

- Venerdì 23 giugno, ore 20

Ula al furn presso la Pro Loco e falò di San Giovanni (prenotazione per la cena al Bounty Cafè, al Ristorante San Maurizio o al 3490831487)



- Sabato 24 giugno, dalle 14 alle 21

Giochi per adulti e bambini e Pokémon Day

In serata, ballo liscio con Claudio Music Folk al teatro all’aperto



- Domenica 25 giugno, dalle 9 alle 19

Mercatino di San Giovanni con bancarelle di prodotti tipici e artigianato handmade

Dalle 15 musica con Marcel e Rosamunda Folk Fest



Restano gli ultimi posti disponibili per le bancarelle dei mercatini. Per proporre la propria candidatura è necessario contattare il 3402558475 o lo 0171684811, o ancora l’indirizzo mail info@comune.cervasca.cn.it.