Tecniche di sala e bar

Il corso ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti un insieme di competenze a supporto del processo di inserimento nel settore ristorativo, trattando in particolare le tecniche relative al servizio di caffetteria, di preparazione cocktail, l’utilizzo delle attrezzature ed il servizio di sala.

Il corso è strutturato per offrire una panoramica completa di una professionalità molto complessa e variegata: dalle principali nozioni nel mondo della miscelazione, alle attrezzature del bancone, alla gestione dei prodotti ed alla merceologia degli ingredienti, alle tecniche di creazione e servizio dei cocktail.

Destinatari

Rivolto ad utenti disoccupati iscritti e profilati BANDO GOL

Le persone che sono interessate a frequentare questo corso devono spedire e-mail a info@ascomforma.it oppure possono chiamare il numero 0171-60.41.27.

Lingua italiana L2 - livello principiante A1

Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: - Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi tese a soddisfare bisogni concreti; - Presentare se stesso/a e gli altri ed essere in grado di porre domande che riguardano la persona stessa (es. luoghi, orari, prezzi, ecc.) rispondendo allo stesso tipo di interrogativi; - Interagire in modo semplice con interlocutori che parlino lentamente e disposti a ripetere/riformulare. Il percorso fa riferimento al livello A1 del Portfolio Europeo

delle Lingue.

Destinatari

Rivolto ad utenti disoccupati iscritti e profilati BANDO GOL

Lingua italiana L2 - livello elementare A2

Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: - Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l'occupazione); - Comunicare in attività semplici e di routine che richiedano un semplice scambio di informazioni su argomenti comuni; - Descrivere in termini semplici aspetti del proprio background e dell'ambiente circostante Il percorso fa riferimento al livello A2

del Portfolio Europeo delle Lingue.

Destinatari

Rivolto ad utenti disoccupati iscritti e profilati BANDO GOL

Lingua inglese - livello intermedio

Il corso si pone l'obiettivo di fornire le conoscenze e le capacità necessarie per: - Comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti; - Interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione regolare e senza sforzo per l'interlocutore madrelingua; Produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. Il percorso fa riferimento al livello B2 del

Portfolio Europeo delle Lingue.

Destinatari

Rivolto ad utenti disoccupati iscritti e profilati BANDO GOL

