Alba, per il 2° appuntamento di Musica in Cascina c'è il baritono Antonio Sarnelli de Sylva

Dopo l'inaugurazione dello scorso sabato, il secondo appuntamento con Musica in Cascina vedrà esibirsi il baritono Antonio Sarnelli de Sylva accompagnato da Paolo Scibilia al pianoforte, con la partecipazione del soprano coreano Hyunjeong Lee.

Il programma propone un ammaliante viaggio musicale che ripercorre la grande vocalità italiana, un viaggio nel repertorio lirico internazionale tra il 1800 e 1900, con autori come Bellini, Donizetti, Verdi, Tosti, Leoncavallo attraverso le più celebri arie d'Opera, le romanze e la canzone napoletana classica d’autore. La tradizione del belcanto italiano con un raffinato gusto salottiero in una splendida dimora storica piemontese.

Gli appuntamenti si svolgeranno a Ca ‘d Marieta, alle porte di Alba in località Piana Biglini: il giardino e i suoi porticati accoglieranno il pubblico in un’atmosfera conviviale, la cornice raffinata e informale di una cascina storica piemontese. Le serate termineranno in un brindisi conviviale con la presenza dei vini delle Cantine Marchese Fracassi di Cherasco, Teo Costa di Castellinaldo, dei vini premiati al Concours Mondial de Bruxelles e del Consorzio dell’Asti DOCG, con degustazioni commentate dal giudice internazionale Ico Turra.