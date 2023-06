Beinette, appuntamento con lo swap party per scambiarsi oggetti che non si usano più

L’Associazione culturale AttivaMente, con il patrocinio del Comune di Beinette, organizza uno swap party per il pomeriggio del 24 giugno.

Cos’è uno swap party? E’ un evento in cui liberamente le persone possono scambiarsi oggetti, quali libri, vestiti e giocattoli. L’idea si pone in continuità con gli incontri del progetto “Ama, vivi e rispetta la tua Terra” e ha come obiettivo quello di incentivare le pratiche che favoriscono una nuova “vita” ai prodotti che non servono più, i quali invece di diventare rifiuti possono essere utilizzati da altre persone interessate. Una festa delle seconde possibilità, ma anche una possibilità di incontrarsi, conoscersi e senza l’uso di denaro scambiare prodotti.

La proposta si inserisce nel ricco programma delle iniziative previste per il periodo estivo sul territorio di Beinette. In particolare questa iniziativa è stata pensata dal gruppo giovani dell’associazione AttivaMente di Beinette, come occasione di coinvolgimento dei giovani stessi del territorio beinettese e non solo.

Il regolamento dell’evento prevede quanto segue. Sabato 24 giugno dalle 10 alle 12 presso il porticato della biblioteca verranno ritirati gli oggetti che potranno essere libri, giocattoli o abiti puliti. Gli organizzatori verificheranno in quel momento che siano puliti e in buono stato. Chi porterà i propri oggetti riceverà un numero di gettoni corrispondenti al numero e al tipo di prodotti portati, da utilizzare poi per lo scambio durante lo swap party nel pomeriggio. Tutto quello che rimarrà dopo lo scambio verrà donato.

Durante lo swap party ci sarà anche l’occasione di conoscere l’associazione AttivaMente e le sue attività. L'incontro si svolgerà all’aperto presso il piazzale antistante il Salone Olivetti nel pomeriggio di sabato 24 giugno 2023 dalle 15 alle 18.

L’ingresso sarà libero e gratuito. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com .