Concluso all’AFP di Dronero il corso di Promotore Turistico

Con un esame molto impegnativo e al termine di 800 ore di formazione, di cui 400 in stage, si è concluso il primo corso di Tecniche per la Promozione di Prodotti e Servizi Turistici attivato dall’AFP di Dronero.

Sono 19 i nuovi tecnici specializzati che hanno conseguito un bagaglio di conoscenze sul funzionamento e sulle opportunità del turismo cuneese (e non solo) di un profilo professionale che si può definire da “Manager del settore turistico”.

Grazie alla collaborazione con L’Università di Torino e con docenti tra i migliori esperti sul campo, le materie trattate dal corso hanno toccato tutti i temi riguardanti l’offerta e la qualità di un settore in crescita anche nella nostra provincia, come dicono i recenti dati di afflusso post Covid.

Molto soddisfatta la Direttrice Generale dell’Agenzia Formativa dronerese, Ingrid Brizio:

“Al termine della prima edizione di questo percorso IFTS Turistico, AFP è fiera di aver preparato 19 tecnici del turismo in grado di spendere le proprie competenze per lo sviluppo del territorio. È nostra intenzione continuare ad implementare l’offerta formativa turistica assicurando in questo settore un miglioramento continuo. Faccio un grande 'in bocca al lupo!' ai neo-specializzati, con l’augurio che questo percorso possa costituire per loro un’opportunità di inserimento lavorativo”.

La figura di Promotore Turistico interviene per valorizzare le risorse ambientali, culturali ed enogastronomiche di un territorio, individuando tipologie di prodotti e servizi turistici in rapporto a target specifici di utenti, curando l’elaborazione di nuovi prodotti, ottimizzando quelli esistenti con particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e della digitalizzazione.

È un profilo trasversale, in grado di appoggiare le iniziative promozionali intraprese da Enti Pubblici e da Organizzazioni Private oppure lavorare in un’Agenzia di viaggi o come consulente in molti contesti turistici.

Tutti e 19 i corsisti hanno svolto parte del percorso in stage formativo, entrando già in un sistema di organizzazione del turismo più complesso di quel che si immagina comunemente.

La preparazione e la conoscenza, sia del territorio cuneese, sia di questa complessità, fa del Promotore Turistico una figura professionale indispensabile e qualificata in svariati contesti riguardanti l’accoglienza turistica, la gestione e la corretta comunicazione di eventi culturali, sportivi e artistici, tradizionali o innovativi.