Bagnolo Piemonte, seminario a Pra ‘d Mill: quale Chiesa e quale Mondo, per noi e per gli altri

Ritorna puntuale come ogni estate il Seminario estivo di studio dell’associazione “L’Atrio dei Gentili” al Monastero “Dominus Tecum” di Pra ‘d Mill (Bagnolo Piemonte).

Si inizia alle ore 9,45 di venerdì 7 e si chiude con il pranzo di domenica 9 luglio. Il tema che l’associazione culturale di Fossano propone è “Fare casa. Quale Atrio, per quale Chiesa, per quale Mondo”.

«Il seminario di quest’anno vuole essere una tappa del nostro piccolo contributo al cambiamento che dobbiamo affrontare, come Chiesa – spiegano i responsabili sul sito web dell’associazione -. Un cambiamento che inizia prima di tutto da noi, per cui la nostra domanda non è “Che cosa mi date?”, ma piuttosto: “Che cosa possiamo costruire per noi e per gli altri?”. Ovvero, ci chiediamo quale Atrio vogliamo costruire, per essere a servizio della Chiesa e del Mondo che vorremmo.

Per fare questo lavoreremo molto nello stile del laboratorio, che abbiamo sperimentato lo scorso anno e che ha dato buoni frutti. Inizieremo raccogliendo alcuni spunti interessanti, come quelli che vengono dal libro citato lungamente in premessa. Poi ci metteremo in gioco con la tecnica dell’Open Space Technology, che permette di fare emergere i temi che ci stanno a cuore e di lavorarci sopra insieme. Seguirà un confronto con orizzonti più ampi di noi, sociali ed ecclesiali; infine, la nostra solita conclusione guardando alla Parola di Dio».

Tra i relatori interverrà Alice Bianchi, che fa parte del Consiglio direttivo del Coordinamento Teologhe Italiane ed è consigliera nazionale per il settore giovani di Azione Cattolica.