Breo ospita la prima edizione di "Mondovì Bricks"

La Città di Mondovì è pronta per accogliere l'estate con un calendario ricco e variegato di appuntamenti (leggi qui) e tra le tante iniziative in programma c'è "Mondovì Bricks", il primo appuntamento dedicato agli appassionati dei mattoncini Lego.

La manifestazione, in programma a Breo, domenica 25 giugno è organizzata in sinergia con l'associazione Alterlego Cuneo, nata nel 2022 con l'intento di diffondere, trasmettere e realizzare iniziative legate al mondo dei Lego® e in collaborazione con MATTOncino nuovo negozio di Breo.

"Da un lato guardiamo ai più piccoli, provando a distoglierli dal mondo ludico virtuale e digitale - il commento del presidente di Alterlego Cuneo, Paolo Marenchino - ma dall’altro vogliamo diventare un punto di riferimento territoriale per tutti coloro che hanno intenzione di condividere con noi le loro creazioni. I Lego® accrescono il senso di comunità, uniscono grandi e piccoli e diventano spesso un motivo di attrazione per tutta la famiglia. Grazie di cuore, quindi, all’Amministrazione comunale per la fiducia accordataci. Riempire le vie del centro storico di Mondovì rappresenta per tutti noi motivo di orgoglio e soddisfazione, ma soprattutto un modello di esposizione sperimentale che speriamo di replicare e ampliare nei prossimi anni".

Un’appendice ludica e colorata, dunque, quella che il prossimo 25 giugno animerà via Marconi, piazza Cesare Battisti, piazza San Pietro, via Sant’Agostino e piazzetta Moizo, arricchendo così l’offerta del tradizionale mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato di piazza Ellero.

"Un’esposizione eterogenea e di qualità che vuole integrarsi con lo storico mercatino accrescendone l’attrattività" dichiarano l’assessore al Commercio, Alberto Rabbia, e l’assessore alle Manifestazioni, Alessandro Terreno. "Saranno almeno venti gli espositori presenti, per una giornata di festa e divertimento, perché i Lego® hanno l’inusuale capacità di stupire e coinvolgere intrecciando fantasia e realtà. Grazie all’associazione Alterlego Cuneo per la collaborazione e la disponibilità mostrate e grazie a tutti gli appassionati che vorranno raggiungerci. La “Mondovì Bricks” diventa l’ennesima tappa di un cammino di valorizzazione del centro storico che intende partire dall’esistente per intercettare pubblici differenti. Dal mercatino dell’artigianato all’esposizione di Lego®, insomma, per un’offerta domenicale che speriamo possa attirare tanti turisti e visitatori".