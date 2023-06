Certificazioni di inglese per 81 studenti dell'Ancina di Fossano

L'anno scolastico si conclude nel migliore dei modi per il Liceo Ancina, con ben 81 studenti che conseguono le certificazioni di inglese First (58), Cae (21) e Proficiency (2): a dirlo i risultati pervenuti sulla piattaforma Cambridge Preparation Centres dell'omonima università inglese, essendo il liceo - a pieno titolo - uno dei centri preparatori ufficiali.

Gli esiti, che riguardano tutti e tre gli indirizzi – scientifico, linguistico e scienze umane – e che vanno rapportati alle dimensioni del liceo (circa 600 studenti), sono indubbiamente gratificanti per gli studenti ed i loro insegnanti.

Le certificazioni di inglese Cambridge Assessment sono diventate, nel corso degli anni, un requisito indispensabile per chi voglia intraprendere una carriera universitaria, in quanto essi costituiscono un credito riconosciuto presso gli atenei italiani. In certi casi, il mancato possesso di una certificazione non permette l'accesso alla laurea, in altri casi la certificazione esenta lo studente dalla frequenza del lettorato, del laboratorio o dall'esame di inglese previsto presso tutti i corsi di laurea. Ovviamente, simili competenze vengono richieste anche a chi voglia intraprendere una carriera lavorativa, in quanto chi consegue, per esempio, la certificazione di livello B2 – First, é in grado di sostenere conversazioni esprimendo una opinione, seguire le notizie, esprimersi in modo chiaro e dettagliato nello scrivere lettere, relazioni, ed altre tipologie di testi.

Quali sono le ragioni del successo di una scuola che riesce a far conseguire ad alcuni suoi allievi anche la certificazione di livello C2 Proficiency, il livello più alto di competenza per gli studenti stranieri? Lo abbiamo chiesto alla professoressa Monica Pascero, coordinatrice del Dipartimento di Lingue straniere presso il liceo Ancina: “La risposta risiede in una squadra di docenti coesa e motivata, strategie didattiche efficaci e moderne, e studenti molto appassionati”. Va aggiunto, inoltre, che al liceo fossanese i programmi svolti dagli insegnanti di inglese permettono di conseguire l'ambito risultato senza ulteriori e impegnativi approfondimenti extra-curricolari, tranne un mini-corso di 9 ore prima dell'esame, al solo scopo di perfezionare la preparazione. Per il livello C2 Proficiency non è neppure previsto un corso specifico, in quanto gli studenti lavorano in assoluta autonomia”.

Nella consapevolezza dell'importanza di investire le proprie energie sulla lingua inglese, il prossimo anno scolastico al liceo Ancina una classe di studenti dell'indirizzo scientifico avrà – come offerta formativa curricolare - un'ora aggiuntiva di conversazione con docente madrelingua, con la riduzione di un'ora di matematica nel biennio, ed un'ora di latino nel triennio.