A Savigliano nella rassegna “Con occhi diversi” incontro di culture per l'integrazione e l'inclusione

Oggi 20 giugno si celebra la Giornata mondiale del rifugiato, proclamata dalla Nazioni Unite per commemorare l’approvazione, da parte dell’Assemblea Generale, della Convenzione relativa allo Statuto dei rifugiati avvenuta nel 1951.

A Savigliano nell’ambito del progetto “Con occhi diversi" è promossa una rassegna di eventi per far conoscere i temi della migrazione, del diritto d’asilo e dei diritti in generale.

Si vuole promuovere l’incontro e lo scambio tra culture diverse favorendo così l’integrazione e l’inclusione tra coloro che abitano nel territorio della Provincia di Cuneo.

Dopo il seminario che si è tenuto stamattina sul welfare abitativo, stasera l’appuntamento è alle 21 in piazza Turletti con lo spettacolo “Dove appendo il cappello. Pensieri migranti di un povero cristo” in collaborazione con la Consulta della solidarietà e il Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) di Cuneo.

Il pubblico potrà assistere alla performance teatrale e musicale nello “stand up comedy show” dell’attore nonché autore Stefano Gorno che ha avuto i suoi trascorsi nelle trasmissioni Zelig off e Colorado.

“ La rappresentazione teatrale – dice l’autore - promette un’ora di divertimento, irriverenza, e riflessioni ‘migranti’ zoppe e scalcagnate come un tizio che parte ma non sa dove andrà”.

Seguirà l’esibizione musicale di Dasha Ivanova, cantante e attrice ucraina proveniente dal martoriato teatro di Mariupol.

In caso di maltempo, l’evento si terrà nella Sala polivalente Crusà Neira (piazzetta della Misericordia).

Gli appuntamenti proseguono fino al 1 luglio tra incontri, docufilm, musica e teatro.

Fino al 30 giugno sarà visitabile la mostra “Arte e solidarietà” in via Garibaldi 17 e al Caffè Intervallo.