“Biblioteca in gioco” a Beinette

L’Associazione culturale AttivaMente, con il patrocinio del Comune di Beinette, e la collaborazione della cooperativa sociale Gli amici di Jim Bandana, organizza una serata di gioco da tavolo e società in biblioteca.

La proposta si inserisce nel ricco programma delle iniziative previste per il periodo estivo sul territorio di Beinette.

Anche quest’anno, come per la precedente edizione, è prevista la collaborazione con l’Accademia dei giocatori di Cuneo. Saranno presenti, infatti, alcuni membri di questa associazione cuneese, i quali proporranno e spiegheranno durante la serata nuovi giochi ai presenti. Obiettivo della serata: la promozione del gioco come modalità per stare insieme, condividere tempo e divertimento. Questa iniziativa è stata pensata come occasione di coinvolgimento dei giovani stessi del territorio beinettese e non solo, in particolare dai 12 anni in su, in relazione al tipo di giochi proposti.

La serata è prevista per giovedì 29 giugno 2023, a partire dalle 20:30 presso il porticato della biblioteca.

L’ingresso sarà libero e gratuito. Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo e-mail bibliotecabeinette@gmail.com o telefonare allo 0171384857 in orario di apertura della biblioteca.