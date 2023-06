Cuneo, “La Boite d'Or spa resta operativa ma è in fase di trasformazione"

“L'attività prosegue on-line e su appuntamento”. Sabato 17 giugno sulla saracinesca della Boite d'Or in corso Nizza a Cuneo è comparso questo cartello. Molti cittadini si sono chiesti se la raffinata boutique di gioielli e orologi di alta manifattura stesse per chiudere i battenti.

Parliamo di una attività storica nata nel 1978 con negozi a Cuneo e Alba.

Sulla vicenda arriva la precisazione dei titolari: “La Boite d'Or spa resta operativa ma è in fase di trasformazione. Stiamo ricostituendo il settore organizzativo e gestionale. Al momento a Cuneo riceviamo solo su appuntamento. Il negozio di Alba in via Vittorio Emanuele è invece operativo al 100%”.