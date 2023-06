Cuneo, si ristruttura il "Silvio Pellico": le modifiche a sosta e viabilità per la posa del cantiere

Nell’ambito delle opere di ristrutturazione per miglioramento sismico dell’edificio del “Liceo Classico Silvio Pellico”, la ditta incaricata dei lavori ha comunicato la necessità di posizionare una gru edile all’interno dell’area cantiere allestita sul marciapiede rialzato adiacente la facciata esterna di pertinenza del fabbricato scolastico.



Tali operazioni avranno inizio a partire dalla mattinata di domani, mercoledì 21 giugno, e renderanno necessario un allestimento complesso sulla sede stradale adiacente il civico nr. 11 di Corso Giolitti, con interessamento sia della semicarreggiata completa, con direzione di marcia da Piazzale Libertà verso C.so Nizza, dell’isolato compreso tra Via Quintino Sella e Via Venti Settembre, sia del marciapiede rialzato e della pista ciclabile adiacenti il fabbricato.



Pertanto, per consentire il trasporto, lo scarico ed il sollevamento delle strutture ed il montaggio di una gru di cantiere all’interno dell’area allestita sul marciapiede adiacente la facciata esterna di pertinenza del fabbricato sede dell’Istituto Scolastico Liceo Classico Silvio Pellico” al civico nr. 11 di Corso Giolitti, saranno vigenti le seguenti limitazioni alla viabilità ed alla sosta:



dalle ore 08:30 di mercoledì 21 giugno e sino a termine dei lavori, previsto entro le ore 19:00 del medesimo giorno (compatibilmente con le condizioni meteorologiche e l’andamento dei lavori)

· in corso Giolitti – lungo il tratto compreso tra via Quintino Sella e Via Venti Settembre (escluse) è istituita la chiusura completa al transito veicolare lungo la semicarreggiata con direzione P.le Libertà verso C.so Nizza - eccetto autorizzati;

· in corso Giolitti – marciapiede lato civici dispari - lungo il tratto compreso tra Via Quintino Sella e Via Venti Settembre è istituita l’interdizione all’utilizzo della pista ciclabile e la chiusura al transito dei pedoni

· in corso Giolitti – lato civici pari - lungo il tratto compreso tra Via Venti Settembre e Via Quintino Sella è istituito il divieto di sosta - per motivi di sicurezza e garantire fluidità del transito veicolare e/o il transito dei mezzi di soccorso e di pubblica utilità durante l’esecuzione dell’intervento



Dopo le 8:15 (in modo da consentire il raggiungimento dei plessi scolastici agli studenti, visto la prima prova degli esami di maturità), il percorso dei mezzi del trasporto pubblico verrà deviato da Piazzale della Libertà verso Corso Monviso per girare e procedere lungo Corso G. Ferraris sino a raggiungere Corso Nizza, dove riprenderà il percorso regolare. La deviazione sarà vigente per tutta la giornata di mercoledì 21 giugno.