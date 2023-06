Mondovì, traffico deviato per la rottura di una condotta dell'acqua in via Aldo Moro

Da alcune ore a Mondovì è in corso una fuoriuscita d’acqua, proveniente da una rottura della condotta principale dell’acquedotto cittadino, in via Aldo Moro, nei pressi dell’intersezione con via E. Morozzo della Rocca.

Per consentire la sua riparazione, occorre chiudere la stessa via Aldo Moro in corrispondenza della perdita d’acqua. Pertanto, il traffico veicolare diretto e proveniente da Villanova Mondovì sarà deviato su corso Statuto, ponte Cavalieri d’Italia, via Einaudi, viale Vittorio Veneto e viceversa.

I lavori inizieranno alle ore 13.30 odierne e finiranno in giornata.