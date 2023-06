Il CFP “Ernesto Rebaudengo” di Ceva al “Diversamente Day” di Montezemolo

Sabato 10 giugno una rappresentanza delle studentesse frequentanti il settore dell’estetica hanno partecipato all’evento “Diversamente Day” a Montezemolo, manifestazione prevalentemente dedicata a persone con disabilità.

Come sostengono i volontari dell’associazione Diversamente, il mondo del volontariato favorisce il rafforzamento della fiducia interpersonale, aiuta le persone a fidarsi l’una dell’altra stimolando lo sviluppo di sentimenti positivi. Il CFP di Ceva condivide appieno questa ideologia e per questo è sempre attento e presente su queste tematiche, nel concreto le allieve del corso di estetica, durante la manifestazione hanno realizzato un trucca bimbi andando a disegnare delle decorazioni sulle guance o sulle mani. Ma lo scopo principale di tale attività è stato quello di trascorrere e dedicare del tempo a persone meno fortunate e condividere con loro una giornata di divertimento nelle tante attività ludiche che hanno potuto sperimentare nella giornata a loro dedicata.

Le studentesse riferiscono in merito: “Per noi è stata una bellissima esperienza, che per altro avevamo già vissuto lo scorso anno, fare qualcosa per qualcun altro, specie se in difficoltà, rende concreti i valori di aiuto e supporto verso il prossimo al fine di alleviarne le sofferenze. Da questa esperienza ci sentiamo arricchite, in termini di crescita personale ed interiore, una giornata come questa conduce a tante riflessioni come, ad esempio, non sprecare il proprio tempo libero ma indirizzarlo ad attività concrete che passano essere d’aiuto a chi nella vita ha avuto meno possibilità. Noi quest’anno abbiamo terminato il percorso scolastico ma speriamo che le nostre compagne portino avanti questa iniziativa nei prossimi anni, anzi lo consigliamo perché fare volontariato permette di mettere alla prova sul campo i propri talenti, se si agisce insieme ad altri si possono mettere in comune le esperienze e imparare. Per questa bella giornata di solidarietà, intendiamo ringraziare innanzitutto i volontari di Diversamente che hanno lavorato tantissimo per soddisfare le esigenze di tutti, i Comuni di Montezemolo e Roccavignale, i nostri insegnanti che in questi anni ci hanno stimolato a metterci in gioco su ogni aspetto e un GRAZIE speciale ai ragazzi e ragazze “speciali” che abbiamo avuto il privilegio di conoscere”.