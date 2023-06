Cuneo, rinnovate le cariche dell’Ente Bilaterale dell’Agricoltura E.B.A.T - F.A.V.L.A.

Dopo l’approvazione in data 17 aprile 2023 del bilancio consuntivo 2022 da parte del Comitato di Gestione prossimo alla scadenza del mandato statutario, che conferma in modo inequivocabile il trend in costante crescita, nella medesima seduta si è deliberato di avviare le procedure per il suo rinnovo (2023-2027).

L’approvazione dell’ultimo bilancio, dichiara il Presidente Giancarlo Bandiera, rispecchia fedelmente il pieno raggiungimento degli obiettivi sin qui condivisi in un clima di fattiva collaborazione fra le parti.

L’E.B.A.T. - F.A.V.L.A. CUNEO come tutti gli Enti Bilaterali, è un organismo paritetico costituito dalle organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori: COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, C.I.A. e FLAI-CGIL, FAI -CISL, UILA-UIL, in base a quanto stabilito dal CCNL dell’Agricoltura.

Previa acquisizione delle designazioni da parte delle organizzazioni sindacali, il giorno 8 giugno 2023 il neo Comitato riconfermato integralmente ha provveduto alla elezione del Presidente e del Vice-Presidente oltre alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale. Conferma alla presidenza per Giancarlo Bandiera (Confagricoltura) mentre alla Vice-Presidenza viene nominato Antonio Bastardi (FAI-CISL). Gli altri componenti sono nell’ordine: Battaglino Alberto, Cerrato Jessica, D’Episcopo Mario, Ferria Franco, Foderaro Zeno, Giobergia Roberto, Sasia Loredana e Sammarco Filomena. Il Collegio Sindacale vede quale Presidente il Dott. Alberto Tealdi e quali componenti Arpaia Rosario e Meineri Giuseppe.

L’E.B.A.T. - F.A.V.L.A. CUNEO annovera fra i propri scopi statutari:

-Integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia o di infortunio ed in genere di integrare l’assistenza pubblica per tutti i lavoratori nell’ambito del settore agricolo e florovivaistico della provincia di Cuneo;

-Riconoscere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ulteriori trattamenti e prestazioni in favore dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Cuneo;

-Osservare e monitorare le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro agricolo e florovivaistico della provincia di Cuneo, finalizzato a promuovere incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento alle pari opportunità;

-Promuovere e sostenere lo sviluppo della formazione dei lavoratori agricoli e florovivaisti della provincia di Cuneo;

-Promuovere ed incentivare misure per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro nella provincia di Cuneo, anche mediante l’organizzazione del servizio del Rappresentante dei Lavoratori Territoriale per la Sicurezza sul lavoro;

-Promuovere e realizzare attività utili all’inclusione e all’inserimento nella società italiana dei lavoratori anche immigrati.

Ad oggi le aziende assuntrici manodopera aderenti sono ben 3.284.

Le attività a supporto delle stesse e dei lavoratori hanno generato nell’anno 2022 una spesa complessiva pari ad Euro 780.000,00 che ha trovato puntuale rispondenza nel dettato statutario. Le principali linee di intervento hanno riguardato: integrazioni malattia e infortunio, sorveglianza sanitaria, acquisto dispositivi sicurezza, spese scolastiche, nascita figlio. Oltre a detti interventi nell’anno 2022 si è sostenuta l’attività dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza.











La nostra missione nel segno della continuità, proseguirà nel costruire risposte concrete per le imprese agricole e per i loro dipendenti in un contesto di reciproco rispetto fra le componenti del comitato di Gestione come sinora sempre avvenuto, che ha portato il nostro Ente Bilaterale ad attestarsi fra i primi in Italia. Il merito di questo risultato è di tutti e fa ben sperare per i prossimi quattro anni nei quali ci attendono certamente nuove sfide a supporto della nostra agricoltura sempre più moderna, rispetto alle quali dovremo garantire risposte efficaci ed efficienti. Un grazie doveroso è certamente anche dovuto al nostro segretario Luca Cesano che con l’ausilio di un collaboratore ha garantito il perfetto funzionamento dell’Ente gestendo nell’anno 2022 oltre 2.000 domande fra contributi concessi ed integrazioni liquidate.