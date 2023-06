Dopo lo stop Covid è ripartito il progetto Siblings, per creare una rete tra fratelli e sorelle di bambini con disabilità

Si è concluso da poco l’anno dei “gruppi Siblings”, progetto dell’associazione Fiori sulla Luna ODV che da anni si propone di dare sostegno e supporto ai bambini che hanno in famiglia un fratello o una sorella disabile. L’obiettivo immediato è donare uno spazio di benessere e di condivisione, dove si può esternare le proprie emozioni, sul lungo periodo invece si cerca di creare una rete di supporto autonoma, un gruppo tra pari che si sapranno aiutare quando saranno adulti.

Un progetto di ampie dimensioni che dal 2010 ha visto la partecipazione di oltre 100 siblings e la creazione di un’ampia rete tra Enti e istituzioni: oltre all’associazione Fiori sulla Luna OdV partecipano la Neuropsichiatria Infantile dell’ospedale Santa Croce e Carle, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e l’ASL CN1.

Dopo lo stop imposto dal Covid si sono ripresi i contatti con le famiglie e hanno iniziato i gruppi sei nuovi bambini delle elementari e tre ragazzi delle medie, e hanno continuato ad incontrarsi altri siblings delle elementari, medie e superiori, già agganciati negli anni scorsi.

Quest’anno oltre a operatori e volontari c’erano Mattia, Elisa, David e Martina che hanno ricoperto la figura del facilitatore. Questi ragazzi straordinari sono siblings e hanno partecipato ai gruppi per anni. Oggi sono tornati come volontari.

La loro presenza fa la differenza. “I siblings- spiegano questi ragazzi - sono vulcani di emozioni, con noi sono riusciti ad aprirsi, a parlarci delle loro paure, delle insicurezze ma anche delle vittorie raggiunte.”

“Partecipare ai gruppi siblings – continuano – per noi ha fatto la differenza. Abbiamo imparato a gestire bene la situazione, a capire come parlare del fratello o della sorella. Operatori e volontari ci hanno aiutato ad accettare la situazione e a stare bene. All’interno del gruppo abbiamo costruito amicizie importanti, durature nel tempo, fortissime. Ci siamo messi in gioco perché anche altri bambini potessero vivere questa esperienza bellissima.”

Il progetto si ferma per il periodo estivo ma è sempre possibile contattare gli operatori per iniziare il percorso il prossimo settembre. Per maggiori informazioni e per segnalare siblings è possibile contattare il numero 3396450883.

A settembre inizierà un nuovo anno ricco di esperienze, un anno in cui verranno rafforzate amicizie e si creeranno sicuramente nuove connessioni.

Insieme, come testimoniano David, Elisa, Martina e Mattia, si superano le paure, non ci si sente più soli e si può davvero fare la differenza.