Riforma dello sport. Cosa cambia per società e atleti?

La recente “riforma dello sport”, che entrerà in vigore dal prossimo 1° luglio, ha introdotto numerose novità in capo alle società sportive e agli atleti delle stesse.

Per introdurre nuove procedure, obblighi e adempimenti, ANCoS Cuneo ha organizzato un incontro per dirigenti e sportivi della Granda il prossimo 22 giugno, alle ore 20.30, presso la Sala convegni degli Uffici di Ceva di Confartigianato Cuneo (Via Aldo Moro, 6).

Durante il convegno si parlerà dell’impatto della riforma sia per le società sportive, a partire dalla distribuzione indiretta degli utili per arrivare alle modifiche sulla personalità giuridica e sugli statuti, sia per gli atleti, andando ad approfondire agevolazioni, obblighi contributi e retributivi e assicurativi ed assicurazioni obbligatorie.

ANCoS – Confartigianato Cuneo (presente in tutta la provincia con 19 uffici territoriali) può supportare società e atleti in tutti gli adempimenti normativi e burocratici richiesti dai nuovi regolamenti, nonché fornire agli associati copertura assicurativa per gli infortuni e la responsabilità civile (anche in occasione della partecipazione alle attività sportive, ricreative e culturali) e sopperire in modo puntuale e professionale alle necessità di assistenza fiscale (tenuta contabilità, dichiarazione redditi, …) e consulenza previdenziale (pensioni, invalidità, infortuni, domande di sostegno al reddito, ISEE, RED, …).

Per informazioni: ancos@confartcn.com