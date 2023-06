Artigianato ed escursioni in montagna: gli eventi dell'ultimo weekend di giugno a Limone

Sabato 24 giugno a Limone Piemonte si svolgerà un’escursione dedicata ai bambini dai 4 ai 12 anni e alle famiglie lungo il sentiero botanico del Murin con la guida Monica Dalmasso.

Una passeggiata pomeridiana nel bosco, intervallata da attività didattiche e racconti, alla scoperta della flora locale e della diversità fra le specie: i giovani camminatori potranno scoprire il faggio, l’acero, il ciliegio, l’abete bianco e quello rosso, la betulla.

È consigliato indossare scarponcini o scarpe da ginnastica con una buona suola, kway, abbigliamento comodo, zainetto con borraccia e merenda.

Partenza alle 14.30 da Piazza Risorgimento, rientro previsto per le 17.30. Il costo dell'escursione è di 6euro a persona (previsti sconti per le famiglie). Info e prenotazioni: 349-4719727 (Monica) - mail: moni.dalmasso@libero.it.

Domenica 25 giugno le vie del centro storico limonese ospiteranno il Mercatino dell’artigianato: a partire dalle 9 e fino alle 18 i visitatori potranno passeggiare tra bancarelle di artigiani e hobbisti alla ricerca di creazioni fatte a mano, gioielli, abiti, oggettistica e molto altro.

Domenica 25 giugno è in programma un’altra escursione al Monte Jurin-Bec Rosso (2.151 metri) con la guida locale Monica Dalmasso. Un itinerario di livello E (Escursionistico), che prevede 12 km di percorso e 1000 metri di dislivello (tempo di salita: circa tre ore), adatto anche ai ragazzi dai 10 anni in su, purché con una buona abitudine all’attività fisica. Non ci sono divieti per i cani, ma dovranno essere tenuti al guinzaglio. Partenza alle 9 da Limone presso i Tetti Astesan, dove inizia la strada sterrata, rientro previsto nel pomeriggio intorno alle 15.30. Il costo dell'escursione è di 15euro a persona (previste riduzioni per bambini e famiglie). I partecipanti dovranno presentarsi muniti di attrezzature e abbigliamento adeguato alla quota e al meteo: scarponcini comodi, giacca antivento, borraccia e zaino per pranzo al sacco, occhiali da sole. Info e prenotazioni entro il giorno prima dell’escursione: 349-4719727 (Monica) - mail: moni.dalmasso@libero.it