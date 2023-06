Obiettivo Orchestra Concerto finale il 28 giugno nella Chiesa di San Giovanni a Saluzzo

Obiettivo Orchestra, il corso di formazione orchestrale, anche per questa edizione si conclude con il consueto concerto finale presso la Chiesa di San Giovanni, nel centro storico di Saluzzo.



Il percorso, iniziato con un’audizione nel mese di novembre 2022 presso la Scuola APM, ha visto la partecipazione di 54 ragazzi di provenienza nazionale ed internazionale.



Il corso si è articolato nell’arco di sette incontri di 4/5 giorni di lezione ciascuno. Come per ogni edizione le prime parti della Filarmonica Teatro Regio Torino hanno impartito ai giovani musicisti lezioni individuali e collettive, esercitazioni orchestrali e audizioni simulate mentre la figura di un mental coach ha potuto supportare il lavoro di ciascuno anche dal punto di vista emotivo e psicologico.



Il corso si conclude con un’audizione, utile a determinare quali allievi risultano idonei alla collaborazione professionale con l’Orchestra della Filarmonica Teatro Regio di Torino, e con il concerto presso la Chiesa di San Giovanni.



Guidati dal Maestro Donato Renzetti che dal 2019 dirige in APM l’Accademia di Direzione d’Orchestra, i ragazzi di Obiettivo Orchestra si cimenteranno in un programma musicale impegnativo che vedrà l’esecuzione di P.Tchaikovsky, Sinfonia n.4, P.Dukas, L’Apprendista Stregone, A.P.Borodin, Ouverture da “ Il Principe Igor”.



Il progetto formativo Obiettivo Orchestra, di cui il concerto è parte integrante, è sostenuto da Regione Piemonte, Fondazione CRT, Fondazione CRC, Comune di Saluzzo. L’ingresso alla serata è libero su prenotazione (segreteria APM, tel. 0175 47031).