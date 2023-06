Il "Baretti" di Mondovì riaperto in via straordinaria, ma tornerà in funzione dall'autunno

Le nuove poltrone in fase di installazione al "Baretti"

Dopo tre anni dalla chiusura, questo fine settimana, il cine-teatro "Baretti" di Mondovì tornerà ad ospitare il pubblico, anche se in via straordinaria e con un provvedimento ad hoc per l'occasione.

Sono infatti in programma due spettacoli della scuola di danza "La Terna" che porterà in scena "Pinocchio" (un primo spettacolo sabato 24 giugno alle 15.30 e un secondo alle 20.30) e "Dance collection '23" nella giornata di domenica.

Due eventi a numero chiuso, riservati alla scuola, che faranno da 'banco di prova' per la riapertura della struttura, prevista però in autunno, quando si potrà tornare ad ospitare anche la stagione teatrale invernale.

La struttura, proprietà del Comune, era stata chiusa a settembre 2020 in seguito a un principio di incendio che aveva interessato l'atrio. Sebbene i danni furono contenuti, in seguito all'evento, il comune ha ritenuto necessario programmare una serie di interventi di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per integrare e migliorare la sicurezza antincendio dei locali.

Intanto, anche alla luce di alcuni finanziamenti per la creazione di un nuovo teatro, l'amministrazione ha spiegato che, quando in Città vi sarà una nuova struttura, il "Baretti" tornerà ad avere la funzione di sala polivalente.