Sorpresi con fumogeni e petardi allo stadio, per due tifosi del Villafranca scatta il Daspo

Il Questore di Cuneo, Nicola Parisi, dopo le indagini svolte dal personale di servizio di Ordine Pubblico e dalla D.I.G.O.S. e sulla scorta dell’istruttoria della Divisione Anticrimine, ha emesso il 15 giugno scorso provvedimenti di D.A.Spo nei confronti di due cittadini italiani di 35 anni.

Sono tifosi della “Pro Villafranca”, che in occasione dell’incontro di calcio con l’A.C. Cuneo 1905 Olmo, valevole per i playoff del Campionato di Eccellenza piemontese , sono stati sorpresi in possesso di oggetti pirotecnici (strumenti per l’emissione di fumo o gas visibile e petardo).

A seguito dei provvedimenti del Questore i due soggetti – considerati pericolosi per l’ordine la sicurezza pubblica - non potranno accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per una durata di 2 anni, pena, in caso di accertata violazione, la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 euro a 40.000 euro.