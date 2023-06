Si scontra con il monopattino contro un'auto: una persona ferita a Cherasco

Una persona è rimasta ferita nello scontro tra un monopattino elettrico ed un’autovettura avvenuto nella notte di oggi, venerdì 23 giugno, sulla Strada Provinciale 231 a Cherasco, nella rotonda che porta alla frazione Bricco.

L’allarme è scattato poco prima delle 2 con una chiamata al 118 e ai Vigili del Fuoco, che sono intervenuti con una squadra di Bra per la messa in sicurezza dei mezzi.

Non si conoscono le condizioni del ferito, la persona sul monopattino, trasportato in ospedale con l’autoambulanza, mentre il conducente del mezzo a quattro ruote non ha subito danni fisici.

Sul posto anche le forze dell’ordine.