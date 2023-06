Lions Club Mondovì Monregalese: il timone passa al villanovese Federico Bianchini

Serata di chiusura dell’anno sociale 2022-2023 per il Lions Club Mondovì Monregalese, nella quale il presidente, l’ingegnere Sergio Zavattero, ha illustrato gli obiettivi raggiunti, i service realizzati e ha ringraziato i soci per la fiducia accordatagli per i due mandati, sempre con finalità di servizio alla comunità che è il principio fondamentale Lions, We Serve.

Dal 1° luglio il presidente per l'anno sociale 2023-2024 sarà l’ingegnere Federico Bianchini, di Villanova Mondovì, mentre dalla stessa data Zavattero assumerà un incarico a livello distrettuale.

Durante il meeting sono stati accolti due nuovi soci: dal Leo Club la past governatrice distrettuale Beatrice Usseglio, presentata dal socio Federico Bianchini, e da Ceva il dottor Andrea Ferro, presentato dal socio Davide Alciati.

È stato inoltre consegnato un importante riconoscimento, il Melvin Jones Fellow a Mario Pregliasco, per il suo costante impegno con finalità sociali, in particolar modo per la costruzione e ancora oggi il suo attento controllo di gestione dell’allevamento di galline ovaiole costruito in Africa col contributo del Club.

È stato inoltre comunicato che per il nuovo anno sociale il professor Antonio Rimedio è stato nominato officer distrettuale per Eloquenza, premio letterario Lions e Poster per la pace.

Al termine della serata il Leo Club ha consegnato un riconoscimento al socio Lions Giacomo Rellecke Nasi per il supporto dato ai Leo nei cinque anni in cui è stato Leo Advisor.