Rifreddo, approvato in consiglio il rendiconto 2022

Il Consiglio comunale rifreddese, in questi giorni, ha approvato i conti della gestione 2022. Un rendiconto molto positivo che prende atto di un avanzo di amministrazione di circa 70mila euro ma soprattutto del fatto che vi è avanzo anche sulla gestione delle spese correnti.

Una situazione che dimostra l'assoluta bontà della gestione finanziaria dell'ente e che pochi comuni possono vantare.

"Anche questa volta - ci spiega il primo cittadino Cesare Cavallo - siamo riusciti a far si che ci sia equilibrio tra le entrate stabili e le uscite ricorrenti ed a non utilizzare alcun anticipo da parte delle banche. Un obiettivo tutt’altro che facile da raggiungere che abbiamo perseguito anche nella redazione del bilancio 2023 in modo da avere a disposizione tutte le entrate in conto capitale per gli investimenti. Detto dell’equilibrio generale va precisato il momento dell’approvazione ha rappresentato un momento per valutare gli investimenti fatti durante l’anno passato e che stanno ora rivoluzionando il centro cittadino del paese. Un elenco che non può non partire dal finanziamento di un milione di euro per il dissesto idrogeologico ed il rifacimento di piazza della Vittoria e da quello di oltre 2 milioni e mezzo per la realizzazione del Polo scolastico ma che poi si dipana tra tanti altri fondi ottenuti da Sato e Regione Piemonte. Concentrandosi sul rifacimento della piazza centrale va detto che i lavori stanno procedendo alacremente e che la parte legata al canale è ormai prossima alla conclusione, Chiusa questa fase verranno ora affrontate le lavorazioni stradali e di sistemazione dell’area del monumento che daranno la veste definitiva alla nuova e caratteristica piazza della Vittoria. Per ciò che consta invece, il polo scolastico va messo in luce che i lavori sono stati assegnati in modo definitivo e che gli stessi dovrebbero iniziare con le prime demolizioni dell’ex caseificio Oraglia entro l’estate. Sempre in tema di cantieri è stato chiuso anche il bell’intervento sul salone sotto le scuole elementari e sta prendendo corpo la riqualificazione energetica del Laboratorio del paesaggio montano. "Anche lo scorso anno - ha chiosato non il primo cittadino - abbiamo dimostrato di saper gestire le finanze comunali con serietà e realizzando diversi interventi interessanti. Inoltre, siamo stati particolarmente attivi sui bandi degli enti superiori portandoci a casa ingenti risorse. Fatti che dimostrano come i piccoli comuni, contrariamente a ciò che molti vogliano farci credere, se sono ben amministrarti non solo sono in grado di soddisfare le esigenze dei propri cittadini ma anche di mettere da parte risorse per le necessità future".