Prosegue a Caramagna la rassegna "Sere d'estate"

Iniziata la rassegna “SERE D’ESTATE” organizzata da CaraBiblioteca con il patrocinio del Comune e il sostegno di Banca CR Savigliano, Centro Servizi Volontariato.

Il primo appuntamento è stato con le stelle, sono tornati gli astronomi dell’Osservatorio di Pino Torinese e hanno illustrato la storia dei pianeti e come si sono formati; poi hanno parlato delle meteoriti di cui ci hanno fatto vedere una copia di quella caduta nel gennaio 2020 a Cavezzo. Puntando i telescopi verso il cielo molto pulito abbiamo potuto osservare dapprima Venere, poi la “pallida luna”, con i suoi crateri ed è stata una grande emozione. Quindi due pianeti gemelli, uno che appariva rosso e uno giallo e gli astronomi hanno spiegato che la differenza di coloro dipende dalla temperatura che le stelle raggiungono al loro interno. Siamo addirittura riusciti a individuare una nebulosa. Ringraziamo gli esperti dell’Istituto Nazionale di Astrofisica che per la terza volta hanno accettato di aprirci un piccolo spiraglio sull’immensità del cielo.

Questa settimana “SERE D’ESTATE” prevede la presentazione del libro di Danilo Giordana “Qualcuno che sia nessuno” nell’ambito dei festeggiamenti del 60’ anniversario della sezione degli Alpini di Caramagna. La presentazione avverrà in biblioteca dove si potranno vedere anche alcuni cimeli risalenti alla prima guerra mondiale. Si proseguirà con la visita della sede degli Alpini in piazza IV Novembre.

Venerdì “Festa dei nuovi nati” per i bambini nati nel 2022: saranno accolti tra i nuovi lettori della biblioteca con un libro-dono per stimolare la lettura da parte dei genitori verso i loro figli. A seguire grande spettacolo per bambini e famiglie “Il Circoliere” con il mago Squilibrio. Un dinamico giocoliere tuttofare riuscirà a stupire grandi e piccini con uno spettacolo all’insegna della comicità. Saranno presentati numeri di giocoleria, equilibrismo sulle scale e acrobazie sul monociclo gigante.

Aspettiamo tutti i bambini, le famiglie e gli affezionati amici di CaraBiblioteca