Cuneo, Anna Poglio nuova responsabile “Rischio Clinico” del Santa Croce e Carle

Anna Poglio è la nuova responsabile della struttura semplice “Rischio Clinico” dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo.

Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Sassari e specializzata in Medicina Legale a Brescia, in entrambi i casi con il massimo dei voti e la lode, ha frequentato un anno di dottorato di ricerca in Scienze Forensi. Ha inoltre conseguito un Master di I Livello in “Hospital Risk Management” al Politecnico di Milano e un Master di II Livello in “Governance e gestione del rischio clinico e dei sinistri nelle strutture sanitarie” presso l’Università degli Studi di Torino.

Ha lavorato come dirigente medico presso la struttura di Medicina Legale dell’Asl CN1 dal 2009 al 2022, in seguito presso la Direzione Sanitaria del S. Croce con l’incarico di attività di prevenzione del rischio clinico e attività di medicina legale.

Autrice e coautrice di pubblicazioni scientifiche, è stata ed è professore a contratto in diversi corsi di studio delle professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Torino.

Livio Tranchida, Commissario dell’Azienda Ospedaliera: “La gestione del rischio clinico in Sanità è indirizzata al miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie e a garantire la sicurezza dei pazienti. E’ un ruolo pertanto molto delicato. Sono certo che la dottoressa Poglio saprà svolgerlo al meglio.”