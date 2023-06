Crissolo, la Giunta riapprova i parcheggi a pagamento

Trenta centesimi di euro per i primi 20 minuti, un euro per ogni ora successiva. È quanto costerà parcheggiare a Crissolo in piazza Duca degli Abruzzi, piazza Umberto I e via Lungo Po.

Lo ha deciso l’unanimità della Giunta Comunale che dopo i buoni risultati (non economici) ottenuti lo scorso anno – non senza il viatico di una nutrita sequela di proteste –, per il secondo anno di fila ha deciso di perseguire la politica dei parcheggi a pagamento negli spazi più centrali del paese.