Cervasca: tutto pronto per l'annuale festa dell'Acli

Torna a Cervasca l’annuale festa del circolo ACLI: l’evento occuperà – come da tradizione – il primo weekend di luglio, con una formula su tre giorni che inizierà nella serata di domani per concludersi domenica 2 luglio.



Il calendario vero e proprio vede quindi organizzata per le 19 di domani (venerdì 30 giugno) la ‘Run Beer (cursa cun la bira)’ e per le 20 la serata cocktail party & birra sotto le stelle, con menù del paninaro e, sempre per la stessa ora, cena a base di pesce (dal costo di 20 euro). La 'Run Beer' sarà una corsa podistica goliardica e non competitiva su un percorso di 1,3 chilometri fatti per tre volte; avrà un costo d'iscrizione di 15 euro.



Dalle 19.30 di sabato 1 luglio, invece, si terrà l’evento ‘Pizze in piazza’ (accompagnato ancora dal menù del paninaro); dalle 22.45 serata con la ABCD Band e, a seguire, il dj set di Dj Nadir.



Domenica 2 luglio, infine, avrà luogo – alle 11.30 – la messa in memoria dei soci dell’Acli. E, alle 20, la grande grigliata mista al costo di 15 euro.



Tutte le cene e le attività dovranno essere prenotate al 3333250849.