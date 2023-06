Magliano Alfieri: ricominciano i giovedì di “Luglio nel Parco Alfieri”

Questa sera alle ore 21 nella cornice panoramica del Parco Alfieri ci sarà l’apertura in anteprima della decima edizione di “Luglio nel Parco Alfieri – Parole e Musica” organizzata dalla Biblioteca Civica e dal Comune di Magliano Alfieri.



Con il il tema “Frammenti di vita scritta e cantata” e il titolo “Aspettando … Luglio nel Parco Alfieri”, la serata vedrà protagonista Andrea Sanfilippo, autore e musicista, che presenterà il suo libro “Francesco Guccini – Come un altro sogno” – Ed. Bastogi, una ricostruzione biografica che ripercorre quanto l’amatissimo cantautore emiliano ha scritto nelle sue canzoni e nei suoi libri, parlando di sé stesso e delle sue fasi di vita.



L’opera è il sequel aggiornato del precedente “Francesco Guccini. Storie di vita quotidiana-Un’autobiografia poetica”, uscito per lo stesso editore nel 2004.



La parte musicale sarà curata da Massimo Galliano e dallo stesso Andrea Sanfilippo.



Alle 19.30 ci sarà la cena proposta da Stefano Paganini chef del ristorante “Alla corte degli Alfieri”. Per info e prenotazioni contattare il numero 0173-66244.



Ingresso libero.



In caso di maltempo la serata si svolgerà all’interno del Salone degli Stemmi e lo stesso varrà per le tutte le serate della rassegna, che saranno il 6 luglio con Desy Icardi e Acoustic Trio, 20 luglio con Pietro Giovannini e Maurizio Beucci accompagnati da Marco Voglino e il 27 luglio con Davide Risso e Camilla Fontana.



Prossimamente tutti i dettagli di un evento ormai storico, coordinato da Lella Farinasso, che attrae a Magliano Alfieri un pubblico affezionato e numeroso, in un contesto di pace e bellezza.