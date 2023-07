“La Corda”: a Dronero la sfrenata energia di Mr Gera

Sfrenata energia: una miscela di virtuosismi fatta di giocoleria con cerchi, palline e clave, equilibrio su sfera e pennellate di commedia dell’arte. A Dronero, sotto l’ala del teatro, venerdì sera, 30 giugno, sono andate scena “La Corda”, le spettacolari esibizioni di Sandro Sassi, Mr Gera, con il suo Gera Circus che ha lasciato tutti senza fiato.



A presentare la serata sono stati il vicesindaco di Dronero Mauro Arnaudo e il direttore artistico di Santibriganti teatro Maurizio Bàbuin. Uno spettacolo bellissimo, che ha segnato l’inizio di un ricco fine settimana dronerese, con Dronero Cult ed “Un borgo ritrovato” - le interessanti visite alle ville storiche e nobiliari della città. Una serata dal ritmo incalzante, in cui protagonista assoluta è stata proprio una corda.



Stupore per grandi e piccini che, ad un certo punto, hanno preso parte ad un numero assolutamente eccezionale: dopo aver scelto otto spettatori ed averli fatto prendere confidenza con il gioco del tiro alla fune, Mr Gera ha camminato su quest’ultima tenuta in tensione, esibendosi in numeri di straordinaria giocoleria con oggetti infuocati. All’apice della performance, la combinazione di equilibrio su una grossa sfera, giocoleria con le clave e una scopa sul mento.



Moltissimi sono stati gli applausi. Lo spettacolo, nell’ambito della rassegna “Sì di Venere” dei Teatri d’Estate - 10ª edizione, è stato organizzato in collaborazione con i Comuni di Busca e Dronero, nonché il contributo della Fondazione Crc.