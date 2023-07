Salmour, taglio del nastro per la seconda edizione della Fiera del Grano Rosso

Per l'edizione numero due della Fiera del Grano Rosso di Salmour, ha fatto gli onori di casa sabato 1 luglio il Sindaco Roberto Salvatore, circondato da un gran numero di colleghi sindaci, a partire dal vicesindaco di Fossano Giacomo Pellegrino e dal Sindaco di Savigliano Antonello Portera.



L'assolato pomeriggio del centro storico del piccolo comune dell'Unione del Fossanese si é aperto con i discorsi ufficiali allietati dalla musica della banda e dallo spettacolo degli sbandieratori. E poi: bancarelle, giochi per i bambini, una ricca esposizione di mezzi e strumenti agricoli d'antan e la moltitudine colorata di volontari delle due pro loco del paese.



Il primo cittadino in apertura ha naturalmente voluto ringraziare i tantissimi attori che si sono spesi per regalare agli interessati l'edizione numero due, una edizione che ha voluto ancora più puntare sulla tradizione: "Comincio col dire che é un evento "fatto" da tutti, da zero a novantanove anni, come si suol dire. Decine di nostri studenti si sono cimentati nel cercare un logo per la fiera,, ringrazio loro e i loro insegnanti, così come fondamentale é stato l'apporto della Consulta Giovani comunale. Mi fregio poi di avere due pro loco - una infatti é afferente alla frazione di Sant'Antonino, una al capoluogo - attivissime e propositive. E poi le associazioni, a partire da "La Bolle", i volontari, i produttori che dal nulla sono riusciti in pochi mesi a ricostruire una filiera del Grano Rosso cosi ricca e molto interessante. Un grazie naturalmente alla mia Giunta e a tutti i consiglieri comunali. Ed infine ai comuni limitrofi, tra i quali spiccano per disponibilità Cherasco e Genola. Dulcis in fundo: il perno intorno al quale ruota tutta la nostra organizzazione, la mia collaboratrice dottoressa Tiziana Martino, senza la competenza e la passione della quale é certo che la manifestazione non esisterebbe!"



Il Senatore Giorgio Maria Bergesio si é unito al ringraziamento a tutti i volontari e ai sindaci presenti, definendoli "baluardi del territorio": "Il prodotto é straordinario, l'idea di riportarlo in auge e valorizzarlo é sicuramente vincente. Dal canto nostro, come parlamento abbiamo licenziato un provvedimento che finanzia la ricerca in agricoltura per implementare la resistenza contro i cambiamenti climatici, e anche il grano rosso ne potra beneficiare! Giova ribadire che il cibo e i distretti ad esso correlati sono il futuro del territorio!"



Il Presidente della Provincia Luca Robaldo ha sottolineato la vicinanza dell'ente e sua personale alle iniziative territoriali utili alla popolazione e utili a fare conoscere produzioni e tradizioni. "In attesa della riforma delle provincie, pur con grandi difficoltà non ci sottraiamo alla collaborazione con gli enti territoriali"



Antonio Miglio, Presidente di Cassa di Risparmio di Fossano, dispiacendosi per la propria assenza alla prima edizione, ha portato i saluti dell'istituto che rappresenta e della fondazione correlata, sottolineando che nel momento in cui molte banche chiudono le filiali, CRF le tiene aperte e accompagna le amministrazioni "quella di Salmour é stata festeggiata per i dieci anni di attività, ci auguro di festeggiare i prossimi dieci!"



Marco Perosino, già Senatore e oggi consulente del Ministro Zangrillo: "Stiamo lavorando alacremente per puntare al merito ed alla semplificazione. Come ex sindaco so quali siano le difficoltà di organizzare un fiera come questa. Auguro di continuare così, perché rimanere nei piccoli comuni é difficoltoso, ma iniziative come questa sono fondamentali!"



Il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia ha sottolineato la propria ammirazione e il proprio augurio a continuare di questo passo, dichiarandosi a disposizione del territorio: "Con il presidente Cirio, siamo felici di poter dare una mano per queste iniziative, e se si svolgono nella nostra provincia e in contesti in cui, come si vede, tutto il paese é in qualche modo coinvolto, lo siamo ancora di più!"



Infine, in rappresentanza di Confagricoltura, Franchino: "Anche a nome del presidente Allasia che é impegnato altrove vi dico che questi sono eventi che danno linfa al territorio e soddisfazione alle associazioni!"



Il pomeriggio é proseguito con il Convegno sulle De.Co., le Denominazioni Comunali, istituto relativamente recente che può diventare uno strumento per dare grande valore a produzioni, tradizioni e culture del territorio. Vi hanno partecipato, coordinati dalla giornalista esperta di cibo Paola Gula, una importante rappresentanza dei sindaci coinvolti, che, tra le altre cose, hanno discusso la proposta di istituire un albo provinciale relativo, idea accolta positivamente dal Presidente Robaldo.



In chiusura di pomeriggio la presentazione del nuovo libro di Paola Gula "L'amaro in bocca", che sta riscuotendo grande successo e, a chiudere il sabato, la cena della tradizione che ha proposto una carrellata di piatti legati alla trasformazione del prodotto Grano Rosso, dalla pasta, alla birra alla gelatina, accompagnati dalla carne del maiale nero di Salmour e dallo zafferano locale.



La manifestazione prosegue per tutta la giornata di domenica 2 luglio.