La corale "Due Torri - Monica Tarditi" di San Michele Mondovì da Ponzone alle pendici dell'Etna

La Corale "Due Torri - Monica Tarditi" di San Michele Mondovì ha partecipato, nella giornata di ieri, domenica 2 luglio, al prestigioso “Convegno ligure delle corali”, giunto alla sua 48esima edizione.

L'evento, che di fatto è un festival nazionale della musica polifonica e del folklore, si articola in dodici appuntamenti nel Genovese e nei territori di confine tra Piemonte e Liguria. Proprio in uno di questi, nello specifico nel Comune di Ponzone, in provincia di Alessandria, si è tenuto l'evento che ha visto protagoniste, oltre alla corale Due Torri, anche l'ottetto vocale Cantus Firmus di Mondovì, l'Associazione corale 4&4otto di Roreto di Cherasco e il coro della Nostra Signora del Carmine di Genova.

Molto applaudita l'esibizione della corale sanmichelese, che ha portato il suo repertorio misto di musica sacra e popolare, con la direzione del maestro Daniele Bouchard (che ha seguito anche i Cantus Firmus).

Per la Corale Due Torri-Monica Tarditi l'esperienza a Ponzone anticipa altri importanti appuntamenti, primo tra tutti la prestigiosa partecipazione alla rassegna corale "Etna cori estate", in programma il 4, 5 e 6 agosto 2023. Si tratta di un evento di portata internazionale, che si svolge principalmente a Ragalna (Catania), nei pressi del vulcano Etna, che mira a valorizzare, preservare ed incentivare la cultura, la tradizione ed il folklore locale.

In particolare, la Corale parteciperà al concorso "A cappella" del 4 agosto, dedicato alla musica polifonica a cappella - nella quale andranno presentati brani della tradizione popolare e dialettale - con l'assegnazione del Trofeo Etna Estate, e nella successiva Rassegna corale di domenica 6 agosto presso i Giardini Palmento, nella quale si esibiranno cori provenienti da tutta Italia. Non mancheranno momenti di approfondimento e di contatto con la cultura locale (street food, artigianato, antichi mestieri, danze), particolarmente nella giornata di sabato in cui è prevista un'esibizione itinerante di tutti i partecipanti.