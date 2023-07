L'evoluzione dei principali social network: una panoramica

Il mondo in cui viviamo è interconnesso e sempre più dipendente dal digitale. La vita delle persone si svolge in dispositivi grandi pochi centimetri e che permettono di avere il pieno controllo su tutto. In particolar modo gli utenti del web amano navigare tra le varie piattaforme di condivisione, i social network, una importante vetrina in cui condividere foto, video, momenti felici e riflessioni su tutto ciò che ci circonda.

Ovviamente si tratta anche di una potente piattaforma per brand e aziende. Qualsiasi agenzia di comunicazione Roma, come molte altre in tutto il mondo, ha dovuto adattarsi e crescere all'interno di questo nuovo paesaggio mediatico, utilizzando i vari social media per raggiungere, coinvolgere e influenzare il proprio target. Ma qual è la storia che si nasconde dietro ai social più popolari? Cerchiamo di scoprirlo insieme, facendo un tuffo nel passato!

Facebook, dove tutto ha avuto inizio

Facebook, nato nel 2004 da un progetto di Mark Zuckerberg, ha segnato l'inizio dell'era dei social network. Inizialmente rivolto solo agli studenti universitari, si è rapidamente espanso a un pubblico più ampio, diventando la principale piattaforma di social media al mondo. Facebook ha rivoluzionato la comunicazione online, permettendo agli utenti di condividere contenuti, interagire e creare comunità in modi mai visti prima. Ha permesso a persone lontane fisicamente di restare in contatto, fino ad arrivare a sentire vecchi amici da scuola che non parlavano da tempo.

Attualmente è un ottimo mezzo per sponsorizzare le proprie attività, non a caso esistono una serie di strategie che consentono alle aziende di espandersi e arrivare a contatto con il grande pubblico.

Twitter, un cinguettio rivoluzionario

Concorrente da sempre di Facebook, Twitter è considerato da molti il social ideale per chi ama condividere (anche in maniera anonima) pensieri e riflessioni, oltre momenti di vita imbarazzanti. È stato lanciato nel 2006 ed è divenuto fin da subito popolare grazie ai suoi tweet, ovvero messaggi di breve durata di 120 caratteri. Questa particolarità è stata poi aumentata a 280, permettendo a chiunque di fare pensieri più articolati, seppur nei limiti. Twitter è diventato un potente strumento per notizie in tempo reale, conversazioni pubbliche e interazione con i personaggi famosi.

Attualmente si trova in mano ad Elon Musk, pronto a rilanciarlo dopo una fase di declino.

Instagram, dalle foto al diventare famosi

Instagram, lanciato nel 2010, ha colto l'importanza emergente della fotografia digitale e dei contenuti visivi. La sua semplice interfaccia che permette di condividere foto e brevi video con una serie di filtri ha reso Instagram un successo immediato. Si è subito diffusa, specialmente tra i giovani, desiderosi di condividere con scatti incredibili tutto ciò che li circonda, oltre a viaggi e momenti di spensieratezza. Ora, è una piattaforma dominante per la condivisione di contenuti visivi volti alla pubblicità di prodotti e anche del proprio talento. Infatti, le aziende si affidano alla popolare piattaforme per attirare clienti, grazie agli influencer che ogni giorno collezionano migliaia di followers. Probabilmente tra i tre social citati fino ad adesso, risulta essere quello più utilizzato.

TikTok, il nuovo gigante dall’oriente

E poi c’è TikTok, la piattaforma del momento, quella più utilizzata dai giovani che vogliono farsi conoscere o solamente passare qualche ora in totale relax. Lanciato nel 2016, è la più recente delle piattaforme di social media ad avere un impatto significativo. Con la sua combinazione unica di brevi video, musica e strumenti di modifica creativi, TikTok ha conquistato la Generazione Z e ha creato una nuova forma di intrattenimento digitale. Nonostante le controversie, è rapidamente diventato uno dei social media più popolari al mondo. Qui sopra si può trovare di tutto, da video divertenti a notizie, fino a contenuti di informazioni volti a sensibilizzare l’utente su tantissime tematiche. Anche le aziende si sono affacciate su questa realtà, chiedendo a tiktoker importanti di collaborare.