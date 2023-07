A Villafranca Piemonte torna il Villa Tractor Beer Fest

Con i trattori arriveranno anche dj e agriblogger a Villafranca Piemonte (To)

Venerdì 14 e sabato 15 luglio torna il Villa Tractor Beer Fest organizzato dal gruppo giovani della Pro loco con il patrocinio del Comune



Birra, dj, agriblogger e soprattutto... tanti trattori! Questa la formula del Villa Tractor Beer Fest che ha convinto il pubblico lo scorso anno e che torna a Villafranca Piemonte (To) venerdì 14 e sabato 15 luglio. “L’edizione del 2022 fu un grande successo con la presenza di numerosi trattori e del pubblico che ha partecipato alla festa e assistito all’evento – afferma il sindaco di Villafranca Piemonte Agostino Bottano –. Quest’anno per la prima volta gli organizzatori saranno i giovani della Pro loco, alcuni dei quali entrati a far parte del direttivo dell’associazione”. I ragazzi l’anno scorso hanno partecipato come volontari alla festa, questa volta ne saranno i veri artefici. “Dai 16 anni in su, abbiamo arruolato altri giovani che lavoreranno durante la festa, saremo circa una cinquantina con una media di 20 anni” annuncia Lorenzo Groppo per la Pro loco.



Il programma del Villa Tractor Beer Fest



Venerdì 14

ore 19,30 apertura self service

ore 22 festa della birra con dj Giulia Frencia

ore 23 cocktail party



Sabato 15:

dalle ore 16 inizio ritrovo trattori con musica e panini

ore 18,30 partenza sfilata trattori per le vie del paese

ore 19,30 apertura self service

ore 22 dj di radio Gran Paradiso con Iulieetta agriblogger

ore 23 cocktail party



“Lo scorso anno al ritrovo hanno partecipato circa 140 trattori e il successo della manifestazione è stato tale che questa volta abbiamo deciso di dedicare al Villa Tractor Beer Fest due giorni anziché uno – afferma Franca Alciato, presidente della Pro loco –. Ma la soddisfazione maggiore è vedere al lavoro il futuro della nostra associazione”. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune.

Per info e prenotazioni: Lorenzo 345 5068833, Matteo 392 5822133