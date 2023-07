Ospedale unico Cuneo, il nuovo codice contratti archivia il partenariato? La Regione smentisce: "Nessuna modifica sostanziale"

Ha ormai una settimana di vita il nuovo codice dei contratti, entrato in vigore per tutto il paese nella giornata di sabato 1° luglio. Ed è proprio in queste ore che il consigliere regionale Ivano Martinetti (MoVimento 5 Stelle) ne ha fatto spunto per gettare nuove ombre sul progetto di finanziamento tramite partenariato pubblico-privato sul nuovo ospedale unico della città di Cuneo.



“Una proposta morta e sepolta – si legge nella lettera firmata dal pentastellato - . Inutile che Icardi e Manassero continuino a discuterne: dovrebbero essere i primi a sapere che questo progetto risulta ormai archiviato”. “La valutazione in itinere del partenariato, non essendosi conclusa entro l’1 luglio 2023 decade, in quanto la disciplina che la regolava era prevista dal Dlgs 50/2016, ora abrogato a partire dal 1 luglio con l’entrata in vigore del nuovo codice – aggiunge Martinetti - . Successivamente a questa data le proposte di Partenariato vanno formulate e valutate in conformità alle previsioni del nuovo codice dei contratti”.



“Arrivati a questo punto è necessario che la politica regionale prenda atto che si sono persi due anni di tempo senza combinare nulla – si conclude la lettera - . È arrivato il momento di archiviare definitivamente il partenariato in favore di forme di finanziamento più sostenibili; siamo disposti fin da subito a discuterne nelle sedi competenti”.



“Confermo la modifica del codice dei contratti, con una nuova versione che guarda alla semplificazione generale delle disposizioni” ha commentato la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero.



“Delle gare già in essere cosa ne sarà? – prosegue la sindaca - I dubbi ci sono ed è necessario trovar loro risoluzione, specie su una gara (quella dell’ospedale) ancora non avviatasi e che sta vivendo difficoltà e complessità che rischiano di aggravarsi ancora. Penso una buona idea possa essere, da parte della Regione, pensare e imbastire un ‘piano B’ concreto. L’unico documento ufficiale sulla questione a disposizione di tutti è quello che inserisce il nostro nosocomio tra quelli finanziati con i fondi INAIL, non è difficile immaginare questa eventualità possa servire in questo senso”.



Rispetto alle dichiarazioni e ai dubbi promossi dal pentastellato Martinetti l’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi commenta in maniera dura, smentendo categoricamente la presa di posizione: “Una c*****a di proporzioni industriali”.



Il dirigente regionale Sandro Petruzzi scende più nello specifico, sottolineando come il nuovo codice riporti l’istituto del partenariato pubblico-privato dalla propria precedente versione senza apportare alcuna modifica sostanziale: “Un aggiornamento sarà ineludibile - ammette – ma il progetto non decade. Al più, si dovranno modificare i rifermenti normativi”.