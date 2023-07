Per il secondo appuntamento di "Cuneo in Musica" alla Cà di Banda le canzoni degli anni'30 e '40

Mercoledì 12 luglio alle 21.15 presso la Cà di Banda di Madonna delle Grazie in via delle Isole , secondo appuntamento della rassegna "Cuneo in Musica ".

Protagoniste saranno le canzoni che l’E.I.A.R. trasmetteva da Torino, negli anni ’30 e ’40, con le voci di Natalino Otto, del Trio Lescano, di Alberto Rabagliati e di Ernesto Bonino.

Martina Tosatto e Davide Motta-Fè saranno gli interpreti dei grandi successi dell’epoca, senza dimenticare le canzoni partigiane.

Promossa dal Comune di Cuneo la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica di Cuneo, con il contributo della Fondazione CRT e della Fondazione CRC. INGRESSO LIBERO

Info: https: //www.facebook.com/amiciperlamusicadicuneo/