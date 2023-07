Festa sul Mombracco alla croce di Envie con le associazioni ‘I Argic e i Mombracchisti

Ad Envie fervono i preparativi per la festa della croce sul Mombracco in programma per domenica 16 luglio, con ritrovo in paese alle 7 del mattino per poi raggiungere la meta a piedi tra i sentieri nei boschi che portano al terrazzamento ai piedi della croce.

La giornata è organizzata dall’associazione ‘I Argic, con la collaborazione del circolo culturale La Torre nel Parco, i Mombracchisti e ha il patrocinio del comune di Envie.

Il sodalizio ‘I Argic è nato con l’intento di valorizzare e salvaguardare il territorio enviese così come anche quello dei Mombracchisti, i cui volontari si occupano della pulizia, tutela e ripristino, quando è necessario, dei sentieri che da Envie salgono sul Monte Bracco. I membri delle due associazioni hanno ripulito e reso accessibili i sentieri per agevolare la camminata di domenica.

Come di consueto la terza domenica del mese di luglio, che quest’anno cade il 16, l’evento per la festa della croce propone un programma variegato.

Si ricorda che percorso impegnativo per l’elevata pendenza che caratterizza quasi tutto il sentiero.

La partenza è prevista di buon mattino alle 7 sulla piazza del Municipio di Envie (di fronte alla chiesa parrocchiale). Si partirà a piedi per raggiungere la località collinare Mariola per poi proseguire lungo il sentiero che porta alla località “Cumba Pisour”.

Il tempo di percorrenza prevede tre ore e mezza di cammino su un dislivello, di 775 metri.

L’arrivo in vetta è previsto per le 10,30 con il ritrovo dal rifugio Mombracco a 1.307 metri di altitudine.

Alle 11 sarà celebrata la messa alla Cappella della Croce, con la collaborazione dei massari Mario Valè e famiglia.

Durante la celebrazione religiosa, grazie all’interessamento del sindaco Roberto Mellano e dell’Amministrazione comunale, è previsto un collegamento streaming curato dall’emittente Telecupole.

Alle 13 è previsto il pranzo sotto la struttura predisposta sull’ampio pianoro della pineta situato a valle della zona della croce.

Il menù sarà a base di salsiccia e costine alla brace a cui faranno seguito insalata mista, formaggio, dolce, frutta, caffè, vino e acqua sotto la struttura coperta sull’ampio pianoro ombreggiato della pineta , a valle della zona della croce.

Nel pomeriggio partenza per il percorso di discesa e rientro in paese.

La croce di Envie è raggiungibile tramite i numerosi sentieri che salgono fino alla vetta del Mombracco oppure salendo in auto transitando sulla strada che parte dalla località della Trappa di Barge.

Per il pranzo è prevista la prenotazione obbligatoria con versamento della quota dalla tabaccheria Ferrero di Envie (Tel. 0175-2278279 ) entro venerdì 14 luglio (numero massimo di partecipanti 350).

La quota comprensiva del pranzo è di 18 euro per gli adulti. I bambini nati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2017, 8 euro. Quelli nati dal 1° gennaio 2018 gratis.

Per informazioni : Luca Midulla 333-119 8825 - info@argic.it o latorrenelparco@gmail.com.