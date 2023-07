Domani a San Michele le celebrazioni per Santa Giustina

Come da tradizione anche quest'anno San Michele Mondovì torna a vestirsi di blu per celebrare Santa Giustina, compatrona della parrocchia, del paese e protettrice contro la grandine, con la processione solenne per le vie del paese.

Grande è la devozione dei sanmichelesi a Santa Giustina da Padova, fin dal '700: il paese conserva infatti una reliquia della santa, per la precisione l'omero che, si dice sia stato portato dal giovane sacertore Giovanni Battista Pilippone.

Domani, sabato 15 luglio, alle 20 si svolgerà la Santa Messa, officiata da don Marco Giordanengo, con la partecipazione delle autorità locali, dei gruppi e delle associazioni che operano in paese. In occasione della funzione verranno benedetti stendardi, gagliardetti e drappi. Al termine della messa si svolgerà poila tradizionale processione con l'insigne reliquia di Santa Giustina: il corteo attraverserà via Roma, via Nielli, via Marenco e poi farà ritorno. L'invito ai partecipanti alla funzione è quello di vestirsi indossando abiti blu, azzurri o celesti.

Al termine della processione è previsto un piccolo momento conciviale nel cortile del Guscio: un piccolo rinfresco offerto dal centro anziani per la ricorrenza del 40° anno di fondazione.