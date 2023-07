Mondovì, l'alpinista Francesco Cassardo ospite dei "Doi Pass"

Il richiamo irresistibile della montagna, ma anche quello della vita. La necessità di essere sempre in cammino, come uomini e come sportivi. Mercoledì 19 luglio il medico alpinista torinese Francesco Cassardo sarà ospite del Cai Mondovì e dell'Azione Cattolica italiana, che grazie alla collaborazione della Città di Mondovì e dell'Associazione "La Funicolare" ospiteranno l'evento nell'ambito della manifestazione "Doi Pass".

L'incontro, parte della serata "Camminando", si svolgerà nella ex chiesa di Santo Stefano (via Sant'Agostino), con inizio alle ore 21.

Medico torinese da sempre appassionato di montagna, Francesco Cassardo è tornato a frequentarla dopo il grave incidente avvenuto nel 2019 sul Gasherbrum VII, in Pakistan. Una caduta di cinquecento metri a poca distanza dalla vetta, che gli ha causato numerose fratture e che lo ha costretto a trascorrere due notti a oltre 6 mila metri di quota, in attesa dell'arrivo dei soccorsi via elicottero, impossibilitato a volare prima a causa delle particolari condizioni dell'aria.

Sembrava impossibile, ma Francesco ce l'ha fatta. È una storia di vita e di amicizia, la sua. In primis quella con l'amico e compagno di cordata Cala Cimenti, che lo ha vegliato ininterrottamente nelle due notti di attesa e che all'episodio ha dedicato il libro "Sdraiato in cima al mondo", prima di perdere la vita travolto da una valanga a Sauze.

Ma è una storia anche di amicizia sportiva, con tanti alpinisti - dal russo Denis Urubko al canadese Don Bowie, fino ai polacchi Jaroslaw Zdanowich e Janus Adamski - che hanno modificato le loro spedizioni per partecipare ai soccorsi. Fino all'amicizia con il medico di Niella Tanaro Simone Benedetto, compagno di studi e ora compagno di spedizione, che lo accompagnerà nella prima parte della prossima impresa.

Oggi Francesco è tornato in corsia e sui monti e, dopo "la spedizione della rinascita" sul Pik Lenin, ha in programma di scalare le cinque vette principali del continente africano, a cominciare dal Kilimanjaro, dal Kenya e dal Ruwenzori, fermandosi poi in loco per portare avanti un progetto di ecografia medica. Mercoledì 19 luglio, nell'ambito dei Doi Pass, racconterà la sua esperienza e presenterà il progetto in programma.

Spazio poi all'Azione Cattolica, che nei locali di Santo Stefano ha allestito una mostra sui cammini svolti contemplando la natura alla luce della Bibbia e che al termine dell'incontro illustrerà le attività proposte.

La serata, come tutte le iniziative organizzate nell'ambito dei "Doi Pass" è a ingresso libero, ma sarà possibile contribuire alla raccolta fondi di Francesco Cassardo per l'acquisto di un ecografo da donare alle popolazioni locali.



Il CAI Mondovì e l'Azione Cattolica ringraziano la Città di Mondovì e l'Associazione "La Funicolare" per la disponibilità ad ospitare l'evento nell'ambito della storica manifestazione "Doi Pass".