Tanti appuntamenti nella Granda anche per questo fine settimana d’estate

Feste di paese e manifestazioni

A Tarantasca prosegue Onde Sonore Music Festival, uno dei più importanti appuntamenti estivi musicali della Granda. Sabato 15 sono in programma Dj Village Party, dalle 18 aperitivi e tanti Dj fino a tarda notte. Domenica 16 Pink Floyd Legend in concerto, Atom Earth Mother Tour 2023 con coro e orchestra. Un grandioso spettacolo con i più grandi successi della band inglese.

La band italiana riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd eseguirà la celebre suite con coro e orchestra. L’evento si svolgerà presso l’area industriale, in via Tasnere. Alle 20 apertura cancelli e inizio concerto alle 21.15. Info e biglietti: www.ondesonore.com, aggiornamenti: www.facebook.com/OndeSonoreTarantasca



A Cuneo, fino al 30 luglio, continuano gli appuntamenti con la spettacolare Cuneo Illuminata, a cui si aggiungeranno, in questo fine settimana, i festeggiamenti per il centenario dell’Associazione Nazionale degli Alpini, sezione di Cuneo. Sabato 15 luglio, per la Festa della Madonna del Carmine ci sarà l’infiorata in via Roma e contrada Mondovì e, dalle 20.30, avrà inizio la solenne processione, al temine della quale si accenderanno le luci: dalle 23 e alle 23.30, in piazza Galimberti e in via Roma, andrà in scena lo “Spettacolo di luci a tempo di musica”. Domenica 16 luglio proseguiranno i festeggiamenti degli Alpini con la sfilata e le fanfare. In serata, alle 22 e alle 22.30 in piazza Galimberti e in via Roma andrà nuovamente in scena lo “Spettacolo di luci a tempo di musica”. Info: www.facebook.com/cuneoilluminata e www.cuneoilluminata.eu

Sempre a Cuneo sabato 15 luglio a partire dalle 10 fino alle 22 tornano i Tornei di Giochi di Ruolo e da Tavolo nei cortili della Casa del Quartiere Donatello di via Rostagni. Una giornata all’insegna del gioco per tutte le età: giovani, adulti, famiglie, nonni. Sarà possibile misurarsi con giochi di Ruolo e Giochi da Tavolo e Retrogames ritrovando i numerosi giochi del passato, con un grande proiettore a trasmetterli. Con l’Escape Room si potranno mettere alla prova le proprie abilità mentali in una sfida emozionante. Partecipazione gratuita (escluso l’escape room) necessaria la prenotazione su: www.eventbrite.com/e/biglietti-dona-gdr-games-638788462487. Servizio ristorazione per tutta la giornata, pranzo e cena compresi.



Sabato 15 luglio si svolgerà “La Notte Bianca” a Casteldelfino con musica, fuochi d'artificio e festa nelle suggestive vie del "budellino". Alle 17 presso la Chiesa di Sant’Eusebio si svolgerà la presentazione del libro “I predatori del Monviso. L’enigma di Annibale e altri misteri per Franck Verbier”. Dalle 19 ci sarà una grande polentata in Piazza Tuninetu e saranno disponibili panini con salsiccia e birra e musica. Alle 21 in Piazza Valentino ci sarà la serata musicale con il Sestetto “Folk en Rouge”. Alle 23 in Piazza Santi del Popolo è in programma un grandioso spettacolo di fuochi d’artificio. Domenica 16 luglio, in paese si terrà la festa patronale di Santa Margherita, con la partecipazione della banda musicale “Conte Corrado Falletti”. Alle 10.30 processione solenne in centro. Info: www.facebook.com/comunedicasteldelfino



A Dogliani ancora un appuntamento con Vibrazioni, enogastronomia e musica in programma fino al 22 luglio. Sabato 15 luglio dalle 18 a Dogliani Castello, per tutta la serata ci saranno animazione, musica, food and drink nelle vie e piazze del borgo antico. Sempre sabato, alle 22, si svolgerà il concerto “Lou Tapage cantano De Andrè” presso il suggestivo Parco del Castello dei Perno di Caldera. Info: www.facebook.com/prolocodogliani e www.facebook.com/comunedogliani



Prosegue a Montelupo Albese la Festa patronale di San Bonaventura. Sabato 15 grande costinata e a seguire serata giovani con dj Pisquo. Domenica 16 alle 9.30 la messa, poi l'inaugurazione della mostra di pittura. Nel pomeriggio giochi per bambini e caccia al tesoro per bambini e ragazzi.

Infine, serata del pesce. Info: www.facebook.com/montelupoalbese



Grinzane Cavour è in festa per la patronale del paese, dedicata alla Madonna del Carmine.

Sabato 15 luglio alle 20.30 “Torna la paella”, serata gastronomica su prenotazione con antipasto, paella e dessert e accompagnamento musicale. A seguire, alle 21.30, appuntamento per i più piccoli, con la rassegna “Burattinarte”. Il teatro di figura farà tappa a Grinzane con lo spettacolo: “Mago Magrino e gli animali magici”. Domenica, nel giardino del Castello, alle 16 presentazione del libro di Alessandra Leidi “SMA, senza mai arrendersi”. Alle 18, nella chiesa di Grinzane, serenate per orchestra e chitarra con l'Ensemble “Romeo Paglia”. Alle 19.30 “Pitulé, beive e balè, cina merendoira” con grigliata, raviole e patate e accompagnamento musicale con i “B2B”. Infine, alle 22.30, lo spettacolo pirotecnico concluderà il programma dei festeggiamenti. La festa si concluderà lunedì 17. Info e programma: www.facebook.com/ProLocoGalloeGrinzaneCavour



La Proloco di Cossano Belbo ha preparato un ricco programma per la Festa patronale della Madonna del Carmine. Sabato dalle 15 alle 20.30 ci sarà una “Costinata in piazza” e a seguire, alle 22.30, cocktails e dj set. Domenica 16, dalle 9 esposizione di attrezzature e raduno dei trattori d'epoca, con pranzo offerto agli espositori. Poi, alle 20, serata gastronomica con antipasti, grigliata, stuzzicherei e dolci. Alle 21.30 musica e Cabaret con “The cif live show” e “I numeri un(i)ci” con Fabio Gallina e Paolo Tibaldi. I festeggiamenti proseguiranno secondo il programma fino a martedì 18 luglio. Info: www.facebook.com/prolococossanobelbo



Prenderà il via nel fine settimana la festa della Madonna del Carmine a San Vito di Montà. Sabato 15 luglio, oltre alla buona tavola, largo al ballo liscio con l'orchestra Alex e la Band: e un nuovo dj-set sulla sabbia, ancora con “Playa Sun Vito” con Dj Merlo. Domenica 16 luglio, per tutto il giorno, la frazione sarà teatro del mercatino delle pulci e dell'antiquariato, mentre dalle 10 ci saranno la Messa e il concerto della banda musicale “La Montatese”. Alle 14.30, ci sarà il quinto incontro di Vespa e Moto. Dalle 18 aperitivo in oratorio. Le cene inizieranno dalle 19.30 e, dalle 21, ci sarà spazio ancora per “La Playa”. A seguire, musica con Bruno Mauro e la Band, a tutto liscio. Lunedì 17 luglio, lo stand enogastronomico si potenzierà stavolta, dalle 19.30, con la serata degli gnocchi. Ancora ballo, poi, dalle 21,30, con l'orchestra de “I Roeri” per chiudere la sagra in bellezza.



A Ceretto Langhe è in programma un fine settimana di festa. Sabato 15, alle 20, ci sarà la costinata con vino a volontà. Consigliata la prenotazione. Al termine della cena, spazio alla proiezione di foto e al mercatino solidale per il Kenya “Uno sguardo al Sudafrica”. Nell’occasione Noemi, infermiera di Cerretto, che è stata per un anno in Kenya, racconterà la sua esperienza. Domenica 16, alle 11, sarà celebrata la Messa e alle 16 ci sarà spazio per giochi e sport. I partecipanti si potranno sfidare nel classico torneo di bocce alla baraonda e nell’originale prova del lancio dell’uovo a coppie.

Info: www.facebook.com/cerrettolanghe



Torna a Roddino la Fiera del Tartufo Nero. Sabato 15 luglio, alle 21.30 è in programma la proiezione del documentario "The truffle hunters". Ingresso libero. Domenica 16 luglio, a partire dalle ore 8.30 ci sarà la "colazione del trifulau", sono previsti alle 9 l'incontro con Gemma Boeri, Davide Rampello, Luciano Bertello e Antonio De Giacomi, la consegna degli attestati ai volontari della protezione civile impegnati durante la pandemia, il premio "Roddinese dell'anno 2023", il pranzo in piazza su prenotazione e i giochi per i più piccoli. Ci sarà il mercato agroalimentare e dell’artigianato e alle 16.30 da non perdere “Le mani in pasta con Gemma”, workshop di preparazione dei tajarin per i bambini dai 6 ai 12 anni con Gemma Boeri. Gli eventi collegati alla Fiera proseguiranno fino al 23 luglio con musica e spettacoli. Info: www.facebook.com/proroddino



L’Associazione per gli studi su Cravanzana organizza l’edizione numero 37 della Vià tuc ënsem in occasione dei festeggiamenti per i quarant’anni di attività. Sabato 15 luglio, alle 21, nel cortile di Pietràss, andrà in scena la prima teatrale di Nebbieu a Bareu, scritta da Walter Gabutti per trattare un argomento molto serio: le case di riposo ai tempi del Covid-19. I festeggiamenti proseguiranno

domenica 16, alle 11, con una Messa per ricordare i soci dell’associazione defunti, seguita dal pranzo presso il ristorante da Maurizio. Nel pomeriggio, alle 16, la Langa incontrerà l’Occitania con il gruppo La Meiro, che eseguirà musiche e balli. La giornata terminerà con una merenda sinoira al bar Nisurin. Prenotazioni; scrivere a palazzoscarampi@gmail.com

Info: Associazione per gli Studi su Cravanzana



A Mango il 16 luglio appuntamento con “Notte bianca alla Corte del castello” che propone in piazza XX Settembre il Mercatino di oggettistica, di antiquariato e di artigianato. Non mancherà lo Street food con tante diverse specialità gastronomiche, tra cui il fritto misto di pesce e la pizza, accompagnati anche da cocktail e birre artigianali. E poi Notte di musica e divertimento con Dj RUPE e vocalist Ale Morbelli. Locandina su: www.magnifichecolline.it



A Lisio torna la “Sagra dei Tajarin”, dove poter degustare i famosi tajarin con variante alla farina di castagne De.Co. di Lisio, oltre ad un dolce tipico. L’evento si svolgerà nel fine settimana, presso il campo sportivo del paese. Sabato, dalle 19.30 apriranno le cucine per degustare tajarin e altri prodotti tipici e dalle 21.30 ci sarà il ballo latino con Mauro e Anna, Stage Rueda Cubana. Domenica 16 luglio, nel pomeriggio, mercatino in piazza e sculture con l’artista Barbabrisiu ed esibizione degli “sbandieratori” e delle macchine telecomandate. Alle 16.30 si terrà la presentazione del libro di Debora Sattamino, “Le ricette di Debora”, poi animazione per i più piccoli con gonfiabili e giochi in legno e la rappresentazione teatrale dell’artista Max Mao. Alle 19.30 apriranno le cucine per la cena e per finire ballo con orchestra il “Duo per Due”. Info: pagina Facebook Spazio Giovani Lisio



Nel fine settimana a Ormea andrà in scena “Patoci e mascarei”, un fine settimana dedicato a gruppi popolari che promuoveranno e condivideranno i propri riti, miti e maschere. Saranno sei i gruppi popolari che si uniranno ai padroni di casa, “J’Aboi”: i “Pifferi e tamburi” di Ivrea, “La voce della Calabria”, Rinaldo Doro, Beatrice Pignolo, I Cantauù, “Ciacio Marchelli ed Ensemble Enbè” e il “Bal do Sabre” di Bagnasco. Sabato 15 alle 15.30 a Bagnasco, presentazione dell’iniziativa “Folklore e tradizioni popolari in Alta val Tanaro”. Dalle 21 in piazza Nani ad Ormea saranno presentati tutti i gruppi partecipanti attraverso la proiezione di filmati e la descrizione della storia e dei personaggi rappresentati. Domenica 16 luglio giornata dedicata a sfilate, esibizioni, danze e musica in via Roma e nel centro storico. Info: www.ulmeta.it



Nel fine settimana a Villanova Mondovì è in programma “VillaFest”, una festa a tutta birra con contorno di street food, musica e divertimento a ritmo incalzante con iniziative no‐stop per tutte le età, nell’area di piazza Filippi. Appuntamento all’insegna dell’originalità e del divertimento è la corsa podistica “beer race” che si svolgerà sabato alle 18,30 con partenza da via Eula. Sarà una corsa goliardica e i partecipanti potranno sbizzarrirsi con un abbigliamento stravagante. La serata proseguirà con cocktail, birra, street food e tanta musica con la partecipazione del dj Fabio Effe e della Yoyo Band. Domenica, a partire dalle 18, nuovamente menu a base di birra, cocktail, street food e musica con Fabio Effe. Info: www.facebook.com/VillanovaFest



Sabato 15 luglio si terrà un grande evento a Demonte in frazione Cornaletto Soprano presso l’area attrezzata C.A.F.A. La serata sarà allietata dall’orchestra di Matteo Tarantino, una delle più prestigiose orchestre di musica da ballo a livello nazionale. Il programma prevede una cena, a partire dalle ore 20, con antipasti, paella a volontà di pesce o di carne e dolce. A seguire il pubblico potrà ballare fino a tarda notte.



Sabato 15 luglio a Sant’Albano Stura i volontari del folk presenteranno nel parco Olmi, a partire dalle 21,30, “Sant’Albano folk festival”. Si uniranno sul palco il Trio Mistral con Silvia Marino al violino, Marcello Borgogno alla fisarmonica e Diego Marongiu alla chitarra, inoltre la Rosamunda folk e dalle 22 il folklore langarolo de I gatt ross di Farigliano. Sarà una lunga serata di musica per divertirsi, ricordare, ma anche sostenere l’oratorio parrocchiale sperando nella generosità dei presenti. Info: www.facebook.com/marcelfolkband



A Rifreddo nel fine settimana si svolgerà la festa patronale di San Luigi Gonzaga con appuntamenti gastronomici e musicali no-stop fino al 18 luglio. Sabato 15 dalle 12 pranzo presso il “Monviso Cafè” su prenotazione. Alle 14 gara a petanque a coppie fisse. Alle 15 giochi per bambini nel campo sportivo parrocchiale. A seguire "Nutella Party" per tutti, alle 20 “Cena della porchetta” e tanta musica con Paul Scaletta, special guest Matteo Dianti. Entrata libera. Domenica 16 alle 10,30 messa, processione con la banda, al termine rinfresco per tutti. Alle 13 Pranzo dei Priori della Festa. Alle 17 esibizione di ginnastica ritmica dell’Asd Relevè con i gruppi ritmica di Rifreddo e Revello. Alle 20 “Grande Costinata”. Alle 21,30 spettacolo musicale dei Trelilu: in scena "Mutandem". Entrata libera. Da non perdere la mostra “Ombra e luci sul Monviso” presso il centro incontri San Rocco. Info e programma completo: www.facebook.com/prolocorifreddo



A Cervasca nel fine settimana è in programma la festa patronale con un ricco programma di eventi gastronomici e musicali. La serata di sabato 15 prevede un menù a base di hamburger, seguito alle 23 dalla musica di Polo Dj e poi dallo spettacolo di Gigi l’Altro. Domenica 16 i festeggiamenti inizieranno dal mattino con le cerimonie religiose. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18, viene organizzato un torneo di beach volley. Alla sera la cena sarà a base di pesce su prenotazione. La serata proseguirà con musica anni Settanta, Ottanta e Novanta. La sera di lunedì 17 chiuderà i festeggiamenti. Tutte le sere della festa rimarrà attivo il servizio bar e sulla piazza sarà in funzione il luna park di giorno e di sera. Info: www.facebook.com/prolococervasca



La festa patronale di Mellana di Boves torna in grande stile fino al 17 luglio. Sabato alle 14 gara di petanque a sorteggio e alle 19 Aperispritz, aperitivo in musica a cui seguiranno alle 20.00 cena di antipasti e paella e alle 22 la musica del dj Isoman e il vocalist Johnny Manfredi. Pizze per tutta la serata. Domenica 16 luglio è la giornata della festa patronale.

Oltre agli appuntamenti religiosi, alle 12 ci sarà l’aperitivo in frazione e alle 19 Aperispritz in musica a cui seguirà la ricca cena del pesce. Alle 21.30 serata di balli occitani con il gruppo “Sonadors” e Daniela Mandrile. Pizze per tutta la serata. Da non perdere le mostre dedicate ad artisti locali. Info e locandina: www.comune.boves.cn.it



Tre giorni di festa a Pradleves per la Madonna del Carmine da sabato 15 a lunedì 17 luglio tra giochi per grandi e piccoli, mercatini, serate musicali e gare a bocce.

Sono sette le squadre che si sfideranno nella terza edizione dei Giochi senza confini in programma sabato 15 luglio dalle 14. In serata agli impianti sportivi la grigliata e musica con dj.

Domenica 16 luglio dalle 9.30 alle 19 ci sarà il “Mercatino d’estate”. Il programma della giornata prevede alle 11 la processione e la Messa accompagnata dalla banda musicale. Alle 12 la polentata agli impianti sportivi su prenotazione e alle 14.30 i giochi per i bambini. Alle 15 il concerto

dei Lou Pitakass, sempre agli impianti sportivi. Info: www.facebook.com/comunepradleves



In occasione della festa della Madonna del Carmelo, nella borgata Ciampetti di Ostana, la Pro Loco ha organizzato, sabato 15 e domenica 16 giugno, i festeggiamenti presso la Cappella a lei dedicata. La festa prenderà il via sabato, alle 16, con la celebrazione della Messa e la processione per le vie della frazione. Alle 21 è in programma un concerto di musica occitana con il gruppo “Encà sonar”. L' ingresso è gratuito. Domenica alle 13, si terrà il pranzo in onore della Madonna dei “Fucili”, su prenotazione. Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si potrà danzare sulla pista da ballo con le note del “Liscio” di Dj Enzo. Info: www.facebook.com/prolocostana

Spettacoli e musica

Proseguono a Busca le “Notti da Oscar - cinema sotto le stelle”. Sabato 15 luglio, presso gli spazi offerti da Parco Francotto, verrà proposto “Il mio vicino Adolf" del regista Leon Prudovsky, ambientato in Sud America, nel 1960. Mr Polsky è un sopravvissuto all'Olocausto che vive, solo e scontroso, in una fatiscente casa di campagna. Quando un nuovo vicino tedesco si insedia nella villa accanto, Polsky matura la convinzione che l'uomo non sia altro che Adolf Hitler sotto mentite spoglie…. La decima edizione di Notti da Oscar ripropone proposte consolidate, come la lotteria cinematografica con ricchi premi presso Parco Francotto. Info: www.cineclubmelies.it e www.facebook.com/comunedibusca. Ingresso prezzo unico 6 euro. Inizio serata ore 21 e proiezioni fissata per le ore 21.30.



Appuntamento a Savigliano “Il ruggito delle pulci”, il festival di arti circensi di giovani artisti che si svolge nel tendone dei “Fuma che 'nduma” in via degli Studi. Sabato 15, alle 18 (ingresso libero) e alle 21.30 (prenotazione obbligatoria) è in programma il Gran galà: cabaret con artisti professionisti. Info: pagina Facebook Fuma che ‘nduma.

Sabato 15 luglio alle 18, in piazza del Municipio a Sambuco la Compagnia Marionette Grilli- Alfateatro presenterà “Gianduia e la farina magica”, uno spettacolo di burattini capace di far ridere, pensare e affascinare il pubblico di tutte le età. Età consigliata: 4 anni.

Info: www.melarancio.com/rassegna e www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio



Prosegue il Festival dei Saraceni di Pamparato. Sabato 15 luglio alle 21 nel Salone Consiliare del Castello Stanislao Cordero di Pamparato verrà inaugurato l’antico organo della Reggia di Val Casotto, rimesso a nuovo e riportato da Torino, con il flautista Danilo Putrino e l’organista Paolo Tarizzo, che eseguiranno una bella antologia di opere di Jean-Baptiste Loeillet, Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Franz Doppler e Benjamin Godard.

Info: www.academiamontisregalis.it



Al Teatro Romano di Bene Vagienna è in corso la diciottesima edizione del Festival «Ferie di Augusto». Sabato 15 luglio alle 21.15 al Teatro Romano la Compagnia Torino Spettacoli presenterà la divertente commedia “Finestre sul Po”. Biglietto 11 euro, ridotto 9. Acquisto su sito di Torino Spettacoli e al botteghino. Info: www.torinospettacoli.com



Sabato 15 luglio alle 17, nella piazza di borgata Serre di Elva, andrà in scena lo spettacolo teatrale Popazzi proposto dalla compagnia teatrale Must. Lo spettacolo è ad ingresso libero.

Info: pagina Facebook proloco La Deseno di Elva



Sabato 15 luglio alle 21, sul palco allestito nei Giardini del Belvedere a Bra, è in programma lo show “Anime leggere” con i Dekru che riportano al centro l’essere umano, tra poesia e comicità, attraverso l’arte del mimo. Lo show propone tre attori e un’attrice completamente vestiti di nero, con la faccia dipinta di bianco. Nel corso dello spettacolo appariranno numerosi personaggi originali, dando vita, con il solo uso del corpo, a una serie di scene che raccontano le vicissitudini dell’essere umano. Un viaggio pieno di risate nella commedia della vita, tra poesia e satira sociale. Lo spettacolo è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Info: www.turismoinbra.it



Burattinarte Summertime approda nel giardino del castello di Grinzane Cavour con lo spettacolo “Mago Magrino e gli animali magici” in programma sabato 15 alle 21.30. La storia narra di Zefirino, unico maschio di 7 gemelli, il più simpatico e ribelle tra i fratelli. Un bel giorno, il nostro piccolo protagonista, Incurante di ogni pericolo e ammonizione, lascia la famiglia e va a cercare fortuna. Dopo varie peripezie Zefirino incontra Magrino, uno strampalato mago che gli regala gli animali magici custodi di oro e pietre preziose. Ingresso libero. Info: www.burattinarte.it



Arriva a Monfortinjazz nella cornice estiva dell’auditorium Horszowski di Monforte d’Alba Stefano Bollani, che si esibirà sabato 15 luglio, alle 21.30. Ad accompagnarlo, non solo l’immancabile pianoforte, ma anche il contrabbasso di Gabriele Evangelista e la batteria di Bernardo Guerra. I biglietti sono ancora disponibili sulle piattaforme Ticketone e Mailticket, a 63 euro. Info: www.monfortinjazz.it

Prosegue la rassegna dell’Alba music festival “Suoni dalle colline di Langhe e Roero”, a cura del direttore artistico Giuseppe Nova. Sabato 15 luglio alle 21 in piazza Castello a La Morra si esibirà il Coro Sinfonico Reine Stimme con Sonia Franzese Direttore, Giannandrea Agnoletto al pianoforte. Musiche di Händel, Verdi, Fauré, Palmeri. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.

Info: www.albamusicfestival.com



Rossana, medaglia di bronzo al valore civile, il 12 luglio di ogni anno celebra il ricordo del medesimo giorno vissuto nel 1944, quando il paese fu bersaglio di rappresaglia nazista e i rossanesi subirono saccheggio e incendio di molte delle loro case. L’iniziativa prosegue nella serata di sabato 15 luglio alle 20, quando la piazza del paese si animerà di nuove suggestioni. Danza contemporanea e Resistenza partigiana, temi che si incontrano in una performance in situ dal titolo “Nell’abbraccio”. Le artiste Ambra Gatto Bergamasco e Francesca Cola si muoveranno in un paesaggio corpografico creato ad hoc sui temi di leggerezza e resistenza, due qualità del sistema osseo del corpo umano che diventano metafora dell’azione partigiana e del coraggio civile.

Info: www.facebook.com/Ecomuseoilcodirosso



Sabato 15, dalle 21, strade e piazze del centro di Entracque si animeranno per il “Gran bal d’istà” con QuBa Libre e Paola Lombardo, Bubble Steet Cirkus con Jury Longhi, Baby Dance e l’Orchestra Franco e la Band Italiana. Info: www.facebook.com/Entracque



A Villafalletto sabato 15 luglio alle 21 il salone polivalente Tavio Cosio ospiterà un concerto di musica classica gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, con un duo di giovani talenti del conservatorio cuneese Ghedini: a cimentarsi con gli immortali capolavori di Beethoven e Rachmaninov saranno il violoncellista Matteo Fabi e il pianista Umberto Raboni. L’iniziativa è promossa dall’associazione Granda Musica col conservatorio di Cuneo. Ingresso libero.



A Fossano fino a domenica 16 si terrà “Vocalmente”, festival che riunisce gruppi vocali professionisti di tutta Italia. Non solo musica, ma anche enogastronomia. Sabato 15 luglio una grande serata con ospiti d’eccezione: The Swingles, formazione internazionale con una storia lunga oltre 50 anni. Gli attuali 7 giovani componenti hanno base a Londra e la loro musica ha fatto il giro del mondo collezionando premi e riconoscimenti. Non tutti sanno che la celeberrima sigla di Quark e Superquark è una loro interpretazione “a cappella” dell’Aria sulla quarta corda di Bach. In apertura del concerto i Rebel Bit e il coro dell’Academy.

Domenica 16 luglio gran finale con i Club for five. Sono in cinque e arrivano dalla Finlandia.

La loro musica affonda le radici nei suoni e nelle atmosfere nordiche con influenze jazz e pop che fanno del loro impasto vocale qualcosa di unico. In apertura i Melomans.

Info e biglietti su: www.vocalmente.net



Il Festival Piazza di Circo‐Risonanze artistiche continuare a incantare Mondovì.

Sabato 15 luglio e domenica 16 alle 21.15 lo Chapiteau in Piazza della Repubblica ospita “Ballata d’Autunno” della Compagnia Teatro nelle Foglie. Dura 45 minuti, costa 5 euro. Genere Circo Contemporaneo. È un’opera multidisciplinare che unisce il teatro d’ombre, il mimo, l’acrobatica aerea, la danza, la manipolazione e il clown. Info: www.piazzadicirco.it



Per la rassegna musicale Suoni della Pietra sabato 15 è di scena al Teatro della Pietra di Bergolo, lo spettacolo “Il mostro, il bambino e la morte”, di e con Daniele Santantonio e Lucia Corna. L’adattamento è liberamente ispirato dal romanzo “Sette minuti dopo la mezzanotte” di Patrick Ness. Inizio dello spettacolo alle 21.15. Ingresso libero.

Domenica alle 21.15 è in programma il “Gran Galà dell’Operetta”, uno spettacolo unico che porterà gli spettatori in un viaggio tra le arie più belle, i duetti più amati e le scenette più famose della scena. Ingresso libero e gratuito. Info: www.comune.bergolo.cn.it/Eventi



A Canale torna “Canaleontica”: festival di musica, arti e cultura. Sabato 15, alle 17.30 spettacolo di arti circensi, prima di passare la “palla” al dj-set di LeeFry Music e alla performance di “Palo Aereo”. Infine, ancora musica dal vivo con le band degli Elyon, Io Monade Stanca, Gotho, Dario Rossi e finale con il dj-set targato Canaleontica. Domenica 16, alle 16 i massaggi di Brigitta Correggia e Martina Pettinà, con la musica di Cop-Killing Beat, Teodori&Sara e le poesie di Johnny Lovano. Ci sarà poi il talk show con la Libreria Milton di Alba e Mariano Tomatis, e infine il concerto di Beynow e il teatro di Benincasa. In caso di maltempo l’evento si terrà al Mercato Ortofrutticolo. Info: www.facebook.com/radiofujot



Nel fine settimana di metà luglio Occit’amo si sposta dalla pianura saluzzese alla Valle Stura.

Sabato 15 luglio alle 21.30 in Piazza della Meridiana, a Borgo San Dalmazzo approderà il gruppo musicale sardo dei Brinca. Domenica 16 luglio si ritornerà nelle terre occitane con attività e musica fin dal mattino. Alle 10.00 ad Aisone si inizierà con il laboratorio di tessitura a cornice dell’artista Paola Zuliani a cura dell’Ecomuseo della Pastorizia. Alle 11.00 ci si sposterà in Via Fossà 1 per danzare con lo stage “Dalle Valli Occitane alla Provenza” di Daniela Mandrile. A seguire sarà possibile partecipare al pranzo occitano con cruset. A chiudere il fine settimana, un appuntamento tradizionale della domenica: il Bal d’Istà. A partire dalle 15.00, al Centro Fondo di Aisone, la scena sarà della Dança Eletrica Occitana con la musica dei Gran Bal Dub.

Info: www.occitamo.it/2023/07/09/sabato-15-luglio-e-domenica-16-luglio-occitamo-arriva-in-valle-stura



Collisioni chiude col botto in piazza Medford ad Alba ospitando, domenica 16 luglio alle 21, lo spettacolo “Amore + Iva”, con uno dei comici più amati sulla scena italiana, il mitico Checco Zalone. Uno show totalmente inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno dei volti più caleidoscopici di cinema e teatro. Ci saranno monologhi ma anche le inconfondibili canzoni. Info: www.collisioni.it



Appuntamento a Frabosa Soprana con il Festival Contaminazioni che presenta un ricco cartellone di eventi. Domenica 16 luglio alle 21 nella sala polivalente di Frabosa Soprana ci sarà Animesalve- Ladri, assassini e un tipo strano, uno spettacolo in cui i nuovi arrangiamenti originali, cuciti sulle canzoni del cantautore genovese, tessono una trama finissima in mirabile equilibrio tra il racconto popolare e la poesia. Ultimo appuntamento della rassegna domenica 6 agosto. Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero. Info e programma completo: www.estemporanea.eu



Fino al 16 luglio si terrà la nuova edizione del Magliano Alfieri Classic Festival. Sabato 15 dalle 21 al castello di Magliano Alfieri è in programma il concerto “Tardo Rinascimento e Virtuosità leggera”, musiche di Brahms, Mahler e Bottesini. Nello stesso luogo domenica 16 alle 10 è in calendario il concerto “Festival in Festa” dell’Orchestra di Magliano Alfieri.

Info e prenotazioni: www.maglianoalfieri-classicfestival.com

Cultura, castelli aperti e musei

Sabato 15 luglio a Limone Piemonte, alle ore 21 al Teatro "Alla Confraternita" è in calendario la 6° edizione del Premio Internazionale alla Buona Volontà. La serata di gala sarà condotta da Vera Anfossi e Gian Maria Aliberti Gerbotto. La giuria è composta da personalità di altissimo profilo come il Presidente Beppe Ghisolfi, il Vicepresidente Gian Maria Aliberti Gerbotto e il giurato Danilo Paparelli. Il premio, che comprende diverse categorie, è consegnato a personalità di rilievo nazionale e internazionale che si sono distinte nell'ambito della cultura, arte, imprenditoria e sanità. Ingresso libero, prenotazioni posti a sedere all'Ufficio Turistico di Limone Piemonte.

Info: www.facebook.com/limonepiemonte



Sabato 15 luglio al maniero di Serralunga d’Alba torna l’appuntamento con “Il castello segreto”, una visita per scoprire le avvincenti storie del glorioso passato della roccaforte trecentesca di Serralunga e dei suoi sistemi difensivi nel Medioevo. Durante il tour ci si potrà avventurare lungo le scale della torre quadrata, per godere della luce del tramonto dal punto più alto e panoramico di tutto il maniero, poi si scenderà attraverso la torre rotonda, fino alle antiche cantine per vedere da vicino il pozzo rasoio. L’appuntamento è per le 18.30, orario di chiusura del castello. Prenotazioni obbligatorie. Massimo 18 persone (ragazzi consigliato sopra i 12 anni) Costo: 12 euro. Info: www.barolofoundation.it



A Bastia Mondovì la chiesa di San Fiorenzo, con una superficie dipinta di ben 326 mq, rappresenta il ciclo affrescato del XV secolo più esteso del Piemonte. Da luglio a ottobre, domenica a festivi dalle 15 alle 19, visite guidate su prenotazione scrivendo a infosanfiorenzo@libero.it



Al museo La Zizzola a Bra sabato 15 avrà luogo una visita guidata tenuta dal relatore Fabio Bailo che condirà il tutto attraverso i suoi racconti. La visita inizierà alle 16 e la prenotazione è obbligatoria all’indirizzo mail info@amicideimuseibra.it



Sabato 15 a Saluzzo l’Antico palazzo comunale, la Pinacoteca Matteo Olivero e la Torre civica, apriranno in notturna le porte ai visitatori. Una possibilità unica per scoprire le numerose opere del pittore divisionista Matteo Olivero custodite nella Pinacoteca a lui dedicata negli ambienti dell’Antico palazzo comunale e per osservare, con un punto di vista d’eccezione, il suggestivo panorama serale dalla Torre civica. Appuntamento dalle ore 20,30 alle 23. Info: musa@itur.it



Domenica 16 luglio alle 18 al castello di Roddi il poeta Garous Abdolmalekian dialogherà con il pubblico in compagnia del professor Francesco Occhetto e della professoressa Faezeh Mardani, traduttori e curatori della sua opera in Italia.