Fossano: apertura da tutto esaurito per "Vocalmente Festival"

Una città che canta. Fossano con il festival Vocalmente si trasforma in capitale della musica a cappella. E l’aria che si respira è davvero internazionale. Quello di ieri, venerdì 14 luglio, è stato un inizio alla grande con un concerto serale che ha coinvolto il numeroso pubblico (sold out già in prevendita).

In apertura di serata i Voxes, formazione tutta fossanese, e il coro della Fondazione Fossano Musica, FFM Choir, per poi dare spazio ai primi grandi ospiti di questa edizione, i fiorentini Vocal blue trains, che hanno coinvolto il pubblico con il loro gospel elettronico, un viaggio sonoro che ha spaziato dal blues e dai classici, fino al rock e al pop con uno strepitoso omaggio ai Queen in chiusura.

Un concerto che è stato la ciliegina sulla torta di una prima giornata di festival che ha visto l’arrivo degli studenti della Vocalmente Academy (provenienti non soltanto dall’Italia, ma da diversi paesi del mondo), l’avvio delle lezioni con Kevin Fox, Clare Wheeler e Morten Vinther, i talks, ovvero i momenti di confronto con gli artisti, e poi i buskers, veri e propri mini concerti in alcuni angoli suggestivi della città, il cortile del castello degli Acaja e la centrale via Cavour.

Sabato 15 prosegue l’attività dell’Academy e prosegue la musica. Ed è il giorno di una delle formazioni più importanti al mondo per quanto riguarda la musica a cappella, The Swingles. Gli attuali 7 giovani componenti hanno base a Londra e la loro musica ha fatto il giro del mondo collezionando premi e riconoscimenti. Un gruppo che ha un legame particolare con l’Italia. Forse non tutti sanno che la celeberrima sigla di Quark e Superquark è una loro interpretazione “a cappella” dell’Aria sulla quarta corda di Bach. E che fu lo stesso Piero Angela, dopo averli ascoltati (nella formazione originale degli anni Sessanta) a voler utilizzare questo brano per la trasmissione. E divenne un cult.

In apertura del concerto i Rebel Bit, che di Vocalmente 2023 sono i direttori artistici, e il coro dell’Academy. The Swingles saranno anche i protagonisti del primo appuntamento di Meet the artist, incontro-intervista aperto al pubblico in programma alle 14,30 nella chiesa dei Battuti bianchi.

E poi in serata il grande show nell’auditorium Calvino-Paglieri un vero e proprio teatro a cielo aperto nel centro storico della città di Fossano. Proseguono anche gli appuntamenti con i buskers. Dalle 17,30 alle 19 al Castello degli Acaja i VeraVox seguiti dai Vocal Blue Trains e dai Cantus firmus, mentre in via Cavour in ordine ci saranno i Vocal Blue Trains seguiti da PLAYadies e Melomans.



Domenica la musica di Vocalmente proseguirà, tra didattica, incontri ed esibizioni. E si chiuderà con il concerto dei Club for five e in apertura i Melomans.

I biglietti ancora disponibili si possono acquistare attraverso il sito www.vocalmente.net.



Vocalmente nasce dalla Fondazione Fossano Musica (www.fondazionefossanomusica.it), tra più importanti realtà del territorio che si occupano di formazione musicale, presieduta da Gian Franco Riorda e diretta da Gianpiero Brignone. Il festival gode del supporto del Comune di Fossano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, soci fondatori della FFM.