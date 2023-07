"Terra, cielo e altre storie": gli appuntamenti del cinema itinerante di Remo Schellino che porta a Paroldo un documentario sociale

Dalla Granda a Torino. Sono diversi gli appuntamenti che incanteranno il pubblico con le proieioni della rassegna del cinema itinerantre "Terra, cielo e altre storie" del regista Remo Schellino.

Il 20 luglio l'appuntamento sarà a Carrù, frazione Ronchi, con "Venire al mondo: le levatrici nel Novecento".

Venerdì 21 luglio, nell'ambito del Premio Palodium, Paroldo ospiterà l’unica data estiva del documentario sociale, opera di Schellino, nata come strumento per comprendere e capire la malattia mentale al di là dei preconcetti e dei pregiudizi.

I protagonisti sono gli utenti del servizio psichiatrico dell’Asl Cn1 ospiti del Centro diurno di Ceva: uomini e donne fra i quaranta e i sessant'anni, persone che quotidianamente devono lottare per evitare di essere sopraffatti da una realtà parallela che non permette loro di godere a pieno ciò che il mondo reale offre. Il fine è quello di affrontare i temi del disagio psichico attraverso una galleria di punti di vista; il racconto di se stessi in forma biografica, i loro deliri, le stranezze, le composizioni poetiche, la voglia e il desiderio di esprimersi. L’unico set utilizzato è stato quello del Teatro Marenco di Ceva.

Davanti allo specchio del camerino del teatro vedremo ogni utente del Centro in fase di vestizione e nell’intento di truccarsi in un personaggio che lui ha scelto. In questo tempo dedicato ai preparativi, dietro le quinte di un ipotetico spettacolo, ognuno racconterà i sogni, le aspettative, le paure.

Il finale vedrà gli attori-pazienti salire sul palco del teatro e posizionandosi uno accanto altro, dandosi la mano, faranno l’inchino rituale di fine spettacolo, rivolgendo lo sguardo in direzione della platea vuota e senza pubblico. Il vero e unico spettacolo è quello nascosto, dietro le quinte, quello della vita raccontata a se stessi riflessi in uno specchio.

Alla serata parteciperà anche un referente del servizio psichiatrico dell’Asl Cn1 per un momento di confronto prima e dopo la proiezione. Il costo del biglietto è di 10 euro ed possibile riservare posti tramite messaggio whatsapp al n° 3286517092

Il 22 luglio il cinema itinerante arriverà in val Tanaro, a Garessio, per "Memorie d'acqua"I gesti e i luoghi del grande fiume. Il 28 luglio si ritornerà a Carrù con "La Fiera del Bue Grasso" e "La sostanza delle nuvole".

Il 29 luglio la rassegna sarà a Torresina con "Gli anni di ghiaccio 1941/43" Testimonianze di reduci della campagna di Russia. Appuntamenti anche per il mese di agosto: 1° agosto, "Memorie d'acqua" I gesti e i luoghi del grande fiume al Castello di Rocca de' Baldi, il 3 agosto a Piozzo "Memorie d'acqua" I gesti e i luoghi del grande fiume. Il 4 agosto la rassegna arriverà a Villar Dora (TO) con "Grazie al cielo". Si tornerà poi in provincia di Cuneo, a Murazzano, il 10 agosto con "Venire al mondo" Le levatrici nel novecento. L'11 agosto a Frabosa Soprana "Stare al mondo" per scelta o per destino.