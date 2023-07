Burattini e marionette in scena nel Bosco Fatato di Montaldo Roero

Domenica 23 luglio alle ore 16, nel Bosco Fatato di Montaldo Roero, spettacolo di burattini e marionette con il Museo dei Burattini di Monale (AT) in collaborazione con l’associazione Fate gli Gnomi di Montaldo Roero. Interverranno Vincenzo Tartaglino storico marionettista di Asti e Josephine della Compagnia in Volo di Monale (AT). Ingresso gratuito.

Il Bosco Fatato è un bosco di castagni che si estende oltre l’abitato di Montaldo Roero e da alcuni anni accoglie sculture in legno, installazioni con creature fantastiche, casette per il gioco dei bimbi ed una biblioteca nel verde con tanto di cassetta per le lettere alle fate.

Questo è il 1° appuntamento del festival Burattini in Circo-lo che fino ad ottobre presenterà spettacoli nei paesi di Mango CN, Monale AT, Banengo di Montiglio AT, Castelletto Monferrato AL e Vendersi di Albera Ligure AL.