Collisioni 2023: Checco Zalone invade piazza Medford con il suo “Amore + IVA” [FOTO]

Ultimo appuntamento ieri, domenica 16 luglio, in piazza Medford ad Alba per Collisioni Festival 2023, che per i prossimi due eventi si sposterà nella area del Parco Tanaro.

A chiudere questa parte della kermesse, tra le più seguite e attese del territorio, la dissacrante e arguta comicità di Checco Zalone con il suo ultimo show dal titolo: “Amore+Iva”.

Tutto esaurito in termini di posti per una piazza trasformata per una sera in un enorme teatro, con posti a sedere numerati e una tribuna al fondo della piazza.

Zalone ha aperto il suo spettacolo con uno sketch proiettato sul maxischermo, in cui interpreta il presidente russo Putin, che si esalta per Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, “altro che Ciaikovskij” e che rassicura il pubblico italiano sul fatto che lui “ha sempre amato l’Italia”, un paese amico, il cui “grande cuore italiano”, a differenza del suo popolo che ha costruito città come Stalingrado, Leningrado, gli ha “reso omaggio” dedicandogli “la città di Putignano”. Poi rassicura il pubblico che da parte della sua nazione non ci sarà mai un attacco all’Italia, ma “se qualcuno farà foto o video non autorizzare per postare su canali di falsa informazione, youtube, tiktok, facebook, ne basta solo uno e vi arriva una testata”, poi aggiunge “nucleare”. Chiude lo sketch dicendo che per tutta la serata dello spettacolo di “comicità sofisticata”, sarà garantita la fornitura di gas.

A questo punto Checco Zalone è arrivato sul palco, salutando il foltissimo pubblico presente, con un classico “buonasera Piemonte” ed ha esordito: “io mi commuovo, perché vedere tutta questa gente della Savoia che applaude un terrone di merda come me, è la più grande soddisfazione della mia vita, io non ci credevo ma è successo”.

Poi in modo provocatorio ha proseguito dicendo: “Mi hanno detto che potrebbe esserci la presenza sparuta di qualche unità di gente meridionale, ma si tratta di: quanti siete?”. A questo punto il pubblico in piazza risponde, per circa la sua metà, con un grande urlo alzando la mano, a cui Zalone risponde con: “Chi vi ha fatti entrare?”, scatenando ulteriormente l’ilarità.

Da questo momento in poi ha avuto inizio lo show vero e proprio, incentrato sull’amore, quello che lui spiega in una sua celebre frase: “L’amore è come l’Iva, è una partita di giro”, da qui in poi il dissacrante e caleidoscopico Luca Medici, in arte Checco Zalone, che ha intrattenuto il pubblico con due ore di spettacolo fatto di musica, racconti, imitazioni e parodie. Con intelligenza e ironia, il comico pugliese ha toccato una serie di argomenti a lui cari come l’integrazione, lo stato sociale, l’omosessualità, l’immigrazione. Una comicità, quella di Zalone, che deve essere capita, in un certo senso interpretata, perché possa arrivare a segno, facendo riflettere tra una risata e l’altra. Una satira fatta di una commistione di ironia, doppi sensi, volgarità, maschilismo e razzismo, che mettono a nudo paradossi, luoghi comuni, contraddizione di una società, quella attuale, fatta di falsi perbenismi. Una sorta di gioco dei sinonimi e contrari, dove l’esaltazione ironica dell’atteggiamento conservatore, mette a nudo il falso perbenismo di facciata della società attuale.

Sul palco, con lui una bandi di ottimi musicisti: Antonio Iammarino alle tastiere, Felice Di Turi alla batteria, Egidio Maggio alla chitarra e Pierpaolo Giandomenico al basso, la bravissima performer Alice Grasso, la virtuosa sassofonista cecoslovacca, Felicity e l’attore Maurizio Bousso.