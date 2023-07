Cultura, animazione, outdoor e ballo liscio: tutti gli eventi in programma a Limone Piemonte

Sabato 22 luglio, nell’ambito della rassegna limonese “Incontri letterari”, alle 17 la Biblioteca-Museo dello Sci ospiterà la presentazione del libro “Echi dalle terre alte. Vite del popolo silenzioso delle montagne” (LAR editore) a cura di Cinzia Dutto. La scrittrice e blogger racconterà il suo saggio che narra di un viaggio tra le Alpi alla ricerca di storie dettate dal popolo silenzioso delle terre alte. Trenta racconti che sapranno trasportare il pubblico nel mondo dei montanari moderni che, con dedizione e fatica, vivono l'alta quota tutti i giorni. Ingresso libero, prenotazioni su Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-incontro-dautore-con-cinzia-dutto-644275273687.

Domenica 23 luglio alle 16 in Piazza del Municipio animazione per i più piccoli e risate assicurate con lo spettacolo “Vito il seguipersone”. Il mimo e attore comico Vito Garofalo, grazie alla sua straordinaria capacità di mimetizzarsi tra il pubblico ed imitarne portamento ed espressione nel mezzo della folla, trascinerà grandi e piccini con divertenti gag e sketch comici d’improvvisazione.

Mercoledì 26 luglio escursione ai Forti del Colle di Tenda con la guida Roberto Maselli: un’occasione per approfondire la storia del scenografico sistema di fortificazione eretto a fine Ottocento sul confine italo-francese. Ritrovo alle 9.30 di fronte allo Chalet Le Marmotte; possibilità di servizio car sharing contattando preventivamente la guida. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico (0171 925281).

Sempre mercoledì 26 luglio, alle 18 in Biblioteca, nell’ambito del ciclo di conferenze “Limone di ieri, Limone di domani”, ci sarà la presentazione di Elio Bottero, che racconterà al pubblico la storia degli sci, tra vecchie attrezzature di legno e materiali del futuro. Ingresso libero, prenotazioni su Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tra-vecchi-sci-di-legno-e-materiali-del-futuro-come-e-fatto-uno-sci-634733875107

Dalle 21, in piazza del Municipio, serata danzante all’insegna del liscio con la musica di Maurizio e la band.

Giovedì 27 luglio, dalle 16.30 alle 17.30, nella Biblioteca-Museo dello sci si terrà il primo appuntamento estivo dedicato alla storia e alle tradizioni limonesi. Il tema sarà “L’asino che vola”, espressione tipica della cultura locale. L’incontro, accessibile gratuitamente, è aperto ai bambini dai tre anni in su accompagnati da almeno un genitore.

Info e prenotazioni: 0171 926663 - https://www.eventbrite.it/e/biglietti-storie-e-storielle-limonesi-649690320237https://www.eventbrite.it/e/biglietti-storie-e-storielle-limonesi-649690320237.

Venerdì 28 luglio dalle 14.30 alle 17 appuntamento per i più piccoli con la rassegna “Divertiamoci con i giochi di una volta”. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso l’ufficio della Scuola Sci Limone in via Roma (0171 92319 - info@scuolascilimone.it).

Sempre venerdì 28 luglio dalle 15.30 alle 17.30 si potrà partecipare alla visita guidata gratuita lungo le vie del centro storico, con partenza da Piazza del Municipio. Info: Ufficio turistico (0171 925281) – prenotazioni: www.limoneturismo.it.

Inoltre, si ricorda che nei mesi estivi saranno aperte la telecabina Severino Bottero, con partenza dal centro del paese, e la seggiovia Cabanaira, con partenza a Quota 1400. I due impianti di risalita saranno accessibili nei weekend di luglio, continuativamente dal 29 luglio al 27 agosto, il 2 e 3 settembre e, solamente la telecabina, anche dall’8 al 10 settembre.

Per info sul cartellone eventi: Ufficio Turistico di Limone (0171 925281 - www.limonepiemonte.it)

Per info su costi e orari degli impianti di risalita: Riserva Bianca (0171/926254 – www.riservabianca.it).