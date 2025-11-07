Ad Alba il convegno “La tempesta perfetta – Scenari e nuove rotte per il vino piemontese”.

Mercoledì 12 novembre “La Vendemmia a Torino - Grapes in Town”, in collaborazione con I Vini del Piemonte, il convegno gratuito “La tempesta perfetta – Scenari e nuove rotte per il vino piemontese”.

Sarà un momento di confronto e approfondimento che riunirà esperti, istituzioni e professionisti del settore di livello nazionale e internazionale per dialogare sulle dinamiche economiche e sociali in atto e stimolare un confronto costruttivo su come interpretare e valorizzare l’eccellenza del vino piemontese nel panorama globale.

L'incontro, gratuito con registrazione obbligatoria, si terrà alle 16.30 (con accredito alle 16.00) presso Palazzo Banca d'Alba, in via Cavour 4 ad Alba.