Nipote porta in tribunale la zia: "Mi derideva e maltrattava sul posto di lavoro"

Aveva lavorato per cinque anni, a partire dal 2016, come addetta alla mensa a Mondovì, poi, nel maggio 2021, quando anche sua zia venne assunta nel suo stesso posto di lavoro, la situazione sarebbe precipitata, al punto da farla decidere di licenziarsi qualche mese dopo.

La zia (materna) è ora accusata di maltrattamenti sul posto di lavoro nei confronti della nipote. Alla base della condotta contestata, come spiegato dalla persona offesa, vi sarebbero vecchi dissidi familiari fra sua madre e l’imputata.

“Mi derideva, diceva che ero lenta e davanti agli altri nostri colleghi fischiettava e cantava per prendermi in giro -ha riferito in aula la nipote -. Andava dal cuoco dicendogli che non avevo svolto alcuni lavori. Alle volte, quando ero al lavaggio, per farmi dispetto metteva le teglie pulite in mezzo a quelle sporche. Mi diceva sempre, anche davanti ai nostri colleghi, che non ero capace di lavorare e che non valevo nulla”.

L’udienza è stata rinviata al 6 febbraio 2024.